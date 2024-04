"Yo no quiero saber nada de ese hombre": Daniela Aránguiz se refiere a Jorge Valdivia tras querella de Orsini

25 abr. 2024 - 13:05 hrs.

La panelista de televisión Daniela Aránguiz se refirió a la querella que la diputada Maite Orsini presentó en su contra el pasado viernes 19 de abril.

La acción judicial de la parlamentaria contra la exesposa de su actual pareja, Jorge "Mago" Valdivia, es por el delito de injurias y calumnias, que habría realizado Aránguiz mediante redes sociales y las cuales fueron replicadas en medios de comunicación.

Como mecanismo de prueba, Orsini adjuntó correos electrónicos con insultos y amenazas; y está solicitando que Aránguiz sea condenada a dos penas de tres años de reclusión menor en su grado medio y otras dos penas de multa de 20 UTM ($1.308.860).

"Yo no quiero saber nada de ese hombre"

En el marco de este lío judicial, Daniela Aránguiz se refirió a su exesposo y señaló que no está interesada en saber de él.

Así lo aclaró durante el matinal "Mucho Gusto" de Mega, cuando el periodista Andrés Caniulef le preguntó si es que tenía un mensaje para el exfutbolista.

"Yo no quiero saber nada de ese hombre", sinceró Aránguiz.

Sobre el procedimiento judicial al que se tendrá que enfrentar con Maite Orsini, y donde tanto Jorge Valdivia como su madre estarán a favor de la diputada, la ex Mekano indicó que "a mi exsuegra la entiendo como mamá. Siempre las mamás vamos a apoyar a nuestros hijos y los más bonitos recuerdos de ella".

En cuanto a la querella como tal, la influencer también comentó que "lo único que puedo decir es que todo acto tiene consecuencia".

"Yo soy una mujer que siempre se defiende, yo no, no ataco a las personas por atacarlas y si me pasé de madres, lo reconozco, porque nadie merece que lo trate a groserías, pero esos mails —a los que alude Orsini en la querella— ni siquiera son directamente para ella", concluyó.

Todo sobre Daniela Aránguiz