Lo acusaron de ser infiel en la relación: Quién es Toto Torrealba, el expololo de Kel Calderón

25 abr. 2024 - 11:10 hrs.

Completamente enamorada. Así se deja ver la influencer Kel Calderón en redes sociales, donde comparte románticos momentos y viajes junto a su actual pareja, el chef Renzo Tissinetti.

La relación comenzó a mediados de 2022, justo después que la hija de Raquel Argandoña terminara su romance con Alfreto "Toto" Torrealba, quien le habría sido infiel a Kel con una compañera de trabajo.

¿Quién es Toto Torrealba, el expololo de Kel Calderón?

Alfredo Torrealba González nació el 18 de octubre de 1992, por lo tanto, hoy tiene 31 años. Licenciado de la Universidad Finis Terrae, egresó como cirujano dentista en el año 2019, para luego desempeñarse en el Centro Médico y Fundación Dental en Santiago Centro.

Actualmente, el profesional cuenta con su propio centro dental, la Clínica Torrealba, ubicada en la comuna de Huechuraba, donde también se ofrecen servicios de estética y armonización facial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ODONTOLOGÍA Y ESTÉTICA TORREALBA (@clinicatorrealba)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alfredo Torrealba (@tototorrealba)

Alfredo también es amante de la música techno, gusto que en sus tiempos libres usa para trabajar como DJ en diferentes puntos de la capital. Según consignó La Cuarta, su madre trabajó en la revista Caras y es pariente del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.

Su romance con Kel Calderón

Fue a mediados de 2019 cuando Alfredo comenzó a ser vinculado sentimental a la futura abogada, pues ambos comenzaron a compartir imágenes en los mismos lugares y con poca variación de tiempo.

Sin embargo, la historia de amor habría comenzado a finales de 2017, luego de que coincidieran en la fiesta de cumpleaños de una amiga en común. Por un largo tiempo, prefirieron mantener el vínculo en secreto.

Tras su quiebre con Kel, Toto comenzó una nueva relación con la también dentista Romina Slight. La pareja trabaja junta y suelen crear contenido para promocionar sus servicios.

Romina Slight y Toto Torrealba

Recientemente, el nombre de Toto Torrealba volvió a la palestra por unas declaraciones de su exnovia, aunque ella no lo nombró de manera directa, algunos usuarios creen que podría referirse al odontólogo.

"Lo único que me había regalado este ex era una bicicleta que también se la quedó. Y más encima toda la ropa que no me quiso devolver, se la puso la polola nueva", lanzó la influencer en un podcast.

Todo sobre Famosos chilenos