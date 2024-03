¿Quién es Renzo Tissinetti? Cuántos años tiene y a qué se dedica la pareja de Kel Calderón

28 mar. 2024 - 18:10 hrs.

Raquel "Kel" Calderón es la hija de Raquel Argandoña y es recordada por haber participado en varios programas de televisión en el mundo de la farándula chilena.

Sin embargo, en los últimos años esta joven se ha mantenido alejada de los espectáculos. De hecho, hizo noticia hace unos días luego de que lograra aprobar su tesis en la carrera de Derecho en la Universidad de Chile, y ahora solo le resta jurar en la Corte Suprema.

En cuanto a su vida privada, la también influencer disfruta junto a su actual pareja, Renzo Tissinetti, con quien lleva ya un tiempo considerable de relación.

¿Quién es Renzo Tissinetti? La pareja de Kel Calderón

Renzo Fabrizio Tissinetti Narváez es un reconocido chef chileno, dueño del bar-restaurante Malva Loca, un destacado local fundado en febrero de 2021.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Renzo Tissinetti (@tissinetti)

Nació en Valparaíso el 5 de octubre de 1987 y a sus 36 años ya tiene junto a su equipo una estrella Michelín en España, un gran reconocimiento que se entrega a restaurantes destacados de todo el mundo.

El logro lo consiguió en 2018 como jefe de cocina del reconocido restaurante Corral de la Morería, un clásico “tablao” en Madrid.

Antes, Tissinetti había estudiado Ingeniería Marina Mercante en Viña del Mar, pero luego por la influencia de una prima se fue a Bilbao (España) a estudiar Gastronomía en la Escuela de Hostelería de Leioa, en el País Vasco.

Ambas carreras tenían directa relación con su padre, quien falleció cuando él tenía 18 años, ya que era cocinero marino mercante.

Renzo Tissinetti / Instagram @tissinetti

"Si yo no hubiese tenido la base y la influencia de mis padres en el mundo gastronómico, quizás no me hubiese dedicado a esto en ningún momento", comentó a Emol.

Tras sus logros en Europa, regresó a Chile luego de 11 años para crear su propio restaurante ubicado en CV Galería, Vitacura.

¿Desde cuándo están juntos Renzo Tissinetti y Kel Calderón?

Renzo Tissinetti y Kel Calderón se conocieron en junio de 2022, por lo que llevan casi dos años juntos. Pese a que no han dado a conocer grandes detalles de la relación, se han mostrado felices en redes sociales.

Incluso, pasaron las últimas fiestas de Navidad y Año Nuevo juntos. "Estas fechas son especiales y sensibles para todos (...). Recuerden que la familia viene en toda clase de tipos, formas y colores... con la que nacemos y también con la que elegimos", escribió Kel en su Instagram, el 20 de diciembre pasado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de K E L ? (@k3lcalderon)

Respecto a la relación, Kel aclaró a BBCL en 2023: "Jamás me he sentido presionada a casarme. De hecho, soy de las que todavía no me quiero casar y creo que ya no hay momentos“.

"Hay tantas formas de hacer familia hoy que no estoy dispuesta a que ninguna presión social me diga (cómo vivir)", concluyó la abogada.

Todo sobre Famosos chilenos