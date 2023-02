"Estás en la ignorancia más absoluta": Kel Calderón responde por críticas a su novio Renzo Tissinetti

20 feb. 2023 - 16:30 hrs.

El pasado 14 de febrero, la influencer chilena Kel Calderón tuvo un día muy especial, ya que no solo celebró "San Valentín" acompañada de su novio, Renzo Tissinetti, sino que también cumplió 32 años de edad.



La egresada de Derecho festejó junto a su enamorado en Tulum, México, desde donde publicó una serie de imágenes que desataron toda una polémica en redes sociales.

Resulta que en el post que subió a su cuenta de Instagram, adjuntó varias postales con Renzo, además de un video en el que le pide al chef que pose junto a un globo metálico de corazón. Sin embargo, su pareja se negó y su reacción fue ampliamente criticada en la sección de comentarios.

Algunos de los seguidores de la influencer cuestionaron el actual Renzo y le dijeron a Kel que se fijara en las "red flags", es decir, en los comportamientos que resultan alarmantes en una relación de pareja.

"Querida Kel, ahí no es", "si es así en un día normal, no me quiero imaginar cuando anda enojado", "qué hombre más pesado", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Kel y Renzo (Instagram @k3lcalderon)

"Estás en la ignorancia más absoluta"

Este fin de semana, Calderón respondió comentarios de quienes criticaron el actuar de Renzo. En específico, entregó una extensa reflexión a una usuaria que le escribió "ahí no es".

La influencer le respondió a su seguidora señalando: "qué sabes qué pasa, ni siquiera es por defender a Renzo porque él tiene la madurez y la inteligencia de sobra para defenderse solo, ni siquiera es por mencionar lo horrible que habla de ti que emitas una opinión de ese nivel 'amiga ahí no es', tipo 'él no te conviene para tu vida'. Sin haber pasado siquiera un segundo de tu existencia con esa persona".

La egresada de Derecho continuó diciendo: "En otras palabras, estás en la ignorancia más absoluta respecto al tipo de ser humano que es la persona de la cual opinas".

Kel también expresó que "quiero responderte porque tu comentario me subestima e insulta mi capacidad de decisiones como la mujer adulta que soy. Me siento sumamente capaz y segura de mí misma y creo que me ha tocado vivir y conocer bastante como para saber lo que me conviene y lo que quiero para mi vida".

Calderón continuó diciendo "si en algún momento quiero algo diferente, seré la primera en tomar las decisiones que me lleven a estar cómoda conmigo otra vez. Sin importar lo dolorosas que estas decisiones puedan ser. Espero de corazón que en tu caso puedas decir lo mismo. Con amor".

Instagram Kel Calderón

