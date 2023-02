20 feb. 2023 - 12:00 hrs.

La comediante Pamela Leiva tuvo un exitoso debut en la noche inaugural del Festival de Viña 2023, donde logró coronar su show con las gaviotas de playa y de oro.

La rutina de la oriunda de Puente Alto estuvo marcada por anécdotas personales, mencionando a su mamá, a la "Medina" (su hermana) y a Jimmy, el joven un año menor que ella, y a quien tuvo que cuidar cuando era asesora del hogar, a sus 25 años.

A diferencia de lo que se podría creer, Jimmy sí existe, su nombre es Jaime Lavín y estuvo presente durante todo el show de Leiva en la Quinta Vergara.

"Todo lo que dijo era cierto"

Una de las primeras menciones en la que hizo alusión a Jimmy fue cuando contó que él dejaba los calzoncillos botados en su pieza y ella lo retaba.

Frente a esto, Lavín confirmó a LUN que "era así, todo lo que dijo era cierto".

Otra anécdota que comentó la exchica reality, fue que Jimmy la introdujo en el mundo de los audiolibros de autoayuda. "Con la Pame veníamos trabajando un cambio de paradigma para poder abrir nuestra mente a nuevas posibilidades, tal como ella lo contó, fue a través de ese audiolibro", relató.

Jimmy durante la rutina de Pamela Leiva (Aton)

Respecto a su vida laboral y profesional, Leiva contó que es técnico jurídico. Sin embargo, estuvo años trabajando como asesora del hogar en la casa de la familia de Jimmy. En un momento decidió dar la extinta PSU para ingresar a estudiar derecho y poder darle un giro a su vida.

En su preparación para la prueba de ingreso a la educación superior, Jimmy fue clave, ya que la ayudaba a estudiar. No obstante el mismo día en que tenía que rendir el examen, la mujer no fue y se dirigió al casting del reality 1810, donde finalmente se hizo conocida.

La comediante no le había contado a nadie que estaba en el proceso de selección para ingresar a la televisión y fue en ese contexto que Jimmy le dio marihuana sin que ella supiera, lo que la complicó por los exámenes a los que tenía que someterse para entrar al programa.

Sobre ese hecho, Jimmy aseveró que "sí, claro, nos fuimos de fiesta"; y Pamela explicó que "antes de hacer el examen de drogas para el reality, el Jimmy me daba marihuana escondido, yo le decía que cómo hace eso y me decía 'tú me dijiste que era tu sueño'. Yo quería probarla con gente de confianza, pero me tienes que avisar, le decía".

Pamela Leiva y sus gaviotas (Aton)

Finalmente, Jimmy, quien fue mostrado varias veces en televisión con sus carcajadas durante la rutina, expresó que: "Ella siempre fue súper chistosa, una persona que inspiraba a los demás y hoy le demostró a todo el mundo que los sueños, cuando se persiguen con alegría y entusiasmo, se pueden lograr. Mira qué tremendo show nos acaba de dar".

