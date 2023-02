Totalmente enfurecidos. Así reaccionaron los televidentes contra el Festival de Viña del Mar 2023, debido a lo tarde que apareció Paloma Mami sobre el escenario.

La chilena se lució sobre el escenario cerca de las 2:30 de la madrugada de este lunes 20 de febrero, tras los shows de Karol G, Pamela Leiva, y las competencias folclóricas e internacionales.

A través de Twitter, los televidentes no se callaron e hicieron saber sus críticas a la transmisión televisiva, que comenzó a las 21:30 horas de este domingo, extendiéndose por cerca de 6 horas.

Lo tarde que apareció Paloma Mami volvió a reabrir el debate acerca de la hora de comienzo del Festival, la cual para muchos debería ser antes, para evitar situaciones como la anteriormente expuesta, que se repite año tras año.

Algunos calificaron como "una vergüenza" que el Festival ponga a cantar a Paloma Mami en altas horas de la madrugada, mientras que otros encontraron que es derechamente una "falta de respeto".

UNA FALTA DE RESPETO HACIA PALOMA MAMI Y A SU EQUIPO QUE LA DEJEN PARA LAS 2 DE LA MAÑANA, NO QUEDA GENTE AHI, ESTO ES SOLO UNA DEMOSTRACIÓN QUE CHILE NUNCA A APRECIADO A SUS ARTISTAS Y A SU TALENTO, ESTO NO ES SOLO UN INSULTO A PALOMA SI NO A LA MÚSICA CHILENA #VINA2023 #vina pic.twitter.com/s7rKlTSXkv