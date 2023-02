"Yo quiero buscar a Karol G y entregársela": Madre de Matilda sobre la gaviota de oro que le regaló la cantante

20 feb. 2023 - 09:25 hrs.

La cantante Karol G no decepcionó a sus fanáticos y en la primera noche del Festival de Viña del Mar brindó un show musical que sacó aplausos, el cual estuvo marcado de por icónicos momentos.

Y es que la "Bichota" conquistó al público de la Quinta Vergara, que le regaló dos gaviotas: una de plata y otra de oro. No obstante, la artista sorprendió a todos los asistentes cuando optó por regalar la última estatuilla a Matilda, una pequeña fanática que subió al escenario.

"¿Tú quieres bailar?", le preguntó la colombiana a la niña, quien se robó todas las miradas con una serie de pasos de baile.

¿Qué dijo la madre de Matilda?

En conversación con "Mucho Gusto", Matilda contó que tiene 5 años y que su canción favorita de Karol G es "MAMIII", el hit en el que colabora con Becky G. La menor estuvo acompañada de su madre, Scarlett Araya, quien reveló cómo pudo cumplir el sueño de su hija de conocer a la colombiana.

"Había mucha gente que sabía que ella quería subirse con Karol G, incluso, ella me decía 'mamá se va a ir y yo no me puedo subir'. Siempre le dijimos que era muy difícil", partió comentando a la periodista Darynka Marcic.

Matilda y su familia no perdieron la esperanza y, según declaró Scarlett, con ayuda del actor Gonzalo Valenzuela, quien este año es miembro del jurado, logró captar la atención de su ídola.

Karol G recibiendo a Matilda después de Gonzalo Valenzuela la ayudara.

"Gonzalo Valenzuela con otras niñas que estaban adelante pasaron para adelante a la Mati, que se puso ahí con un letrero y ahí ellos le dijeron 'oye mírala'. Ahí la vio y obviamente ella estaba feliz y emocionada", relató.

Quería devolver la gaviota

Consultada por Darynka sobre qué hará con la gaviota, Araya destacó que desde un principio pensó en devolver el galardón. "Yo le decía 'hija, no, devuélvela', porque no estamos hablando de que le regaló una polera", señaló.

"Yo quiero buscar a Karol G y entregársela. Gracias por el gesto, se sacó la foto, la gaviota la devolvemos" insistió la mujer.

Cabe precisar, que al término de su show, la artista recibió una nueva gaviota de oro y exigió que Matilda se quedara con la que le regaló en el escenario.

