"Pésima elección": Kel Calderón se llena de críticas tras publicar video junto a su novio

18 feb. 2023 - 13:00 hrs.

Un video que causó polémica fue el que subió la influencer y egresada de derecho, Kel Calderón, en el que aparece en compañía de su nuevo novio, Renzo Tissinetti.

Todo se dio en el contexto del "Día de San Valentín", el cual ambos celebraron desde Tulum, México, luego de que él le regalara unos días de descanso en un lujoso hotel, que fue propiedad del fallecido narcotraficante, Pablo Escobar.

Todo sobre Kel Calderón

"Qué hombre más pesado"

A modo de cierre de lo que fue su San Valentín, día en que además Kel está de cumpleaños, Calderón subió varias imágenes y videos en un solo posteo, resumiendo su romántica jornada.

En el clip que causó la polémica, Kel le insiste, frente al espejo, a Renzo de que sostenga entre sus manos un globo metálico con forma de corazón, con el objetivo de hacer una foto, algo a lo que él se niega en duros términos.

"Ya po', quiero hacer una foto pa' Instagram, ponte", le dice Kel a su novio en principio. "No, pa' Instagram no, ni cagando, no ni cagando, yo no me pongo en una foto de Instagram con un put... corazón en la mano, la madre que me parió, ¡tengo mi dignidad!", alegó él.

Kel Calderón y Renzo Tissinetti

Entre risas, Calderón le insistió. "¡Es el día del amor, toma el corazón, no la subo al Instagram!". Renzo se excusó indicando que, "me da cosa tomar el corazón... la madre que me parió. Me da asco". Finalmente, sí tomó el globo con su mano.

La actitud de él causó polémica, siendo fuertemente criticado por los fans de Kel en Instagram, quienes, incluso, compararon a Tissinetti con el ex de ella, Toto Torrealba.

"Querida Kel, ahí no es", "si es así en un día normal, no me quiero imaginar cuando anda enojado", "qué hombre más pesado", "qué fome el tipo", "tu compañero no es muy simpático", son parte de los mensajes que se pueden leer en el posteo.

Revisa el video que causó polémica

Comentarios a Kel Calderón

Todo sobre Famosos chilenos