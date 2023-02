"Han sido años en los que he sido foco de atención": Gala Caldirola explica por qué no irá a la gala del Festival

17 feb. 2023 - 15:20 hrs.

Durante este viernes 17 de febrero, algunos de los rostros del espectáculo chileno se preparan para ser parte de la gala del Festival de Viña 2023, que este año trae varias novedades.

En total, son 120 los famosos que desfilaran por la alfombra roja hasta terminar su recorrido en la entrada de la discoteque Ovo, en el Hotel Enjoy, donde finalmente podrán disfrutar del evento con los demás invitados.

Una de las celebridades que recibió una invitación fue la modelo española Gala Caldirola. Sin embargo, optó por no ir al evento. Incluso, durante esta mañana, la influencer estuvo en el estudio de "Mucho Gusto", donde explicó su decisión.

"Lo hicieron muy complicado"

De acuerdo a sus declaraciones en el matinal, la temática que le dieron este año al evento fue uno de los principales factores que la llevaron a no participar. "Gala no va a la gala. Se juntaron muchos factores por los que tomé la decisión de no ir", dijo de entrada Caldirola a José Antonio Neme.

En este sentido, argumentó que si bien estaba a favor de que el 'dress code' de los asistentes estuviese enfocado en un ámbito no tan comercial, "lo hicieron muy complicado".

Además, remarcó el contexto en el que se encuentra la ciudad Jardín tras el voraz incendio que dejó a muchas familias damnificadas. "Se juntó con que hace unas semanas estuve en Viña y conversaba con personas que tenían familiares que habían perdido la casa... Siento que Viña está en un momento muy raro. No sentía el entusiasmo que tuve otros años de ir a celebrar", manifestó.

Asimismo, la expareja de Mauricio "Huaso" Isla, indicó que "yo tengo un montón de cosas que hacer -trabajo, una niña- suponía mucho tiempo en hacer un vestido, encajar con la temática, te exponías a críticas si no encajabas en lo que estaban buscando, era una inversión grande".

Fue entonces que el periodista le sugirió que quizá la razón de su falta de ganas tenía relación con su vida personal. "Temas personales como exponerte en un momento donde has tenido una vida personal más complicada...", comentó.

"Definitivamente, han sido años en los que he sido foco de atención", respondió la española, y luego agregó que, en realidad, sintió que "estaba muy extraña la gala, el momento en viña y la temática".

