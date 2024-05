¿Está el tuyo? Los iPhone en los que desde mayo no sigue funcionando WhatsApp

07 may. 2024 - 18:15 hrs.

Una de las aplicaciones más usadas en Chile y todo el mundo es WhatsApp, por lo que es común que utilicemos esta app varias veces al día, ya sea para el trabajo o la vida personal.

Cada cierto tiempo esta aplicación va realizando mejoras y actualizaciones para mejorar el servicio a sus usuarios. Sin embargo, esto también genera que WhatsApp deje de funcionar en algunos celulares.

Esto es lo que ocurrió desde este 1 de mayo, cuando una serie de smartphones perdieron WhatsApp para siempre. Entre los afectados hay diferentes marcas, incluidos los iPhone, que ya no podrán usar la app.

¿Cuáles son los iPhone que dejan de tener WhatsApp?

Desde este 1 de mayo, Meta anunció que los celulares Apple de iPhone que ya no pueden usar WhatsApp son los siguientes:

iPhone 5 (lanzado el 2012)

(lanzado el 2012) iPhone 6 (lanzado el 2014)

(lanzado el 2014) iPhone 6S (lanzado el 2015)

(lanzado el 2015) iPhone 6S Plus (lanzado el 2015)

(lanzado el 2015) iPhone SE (lanzado el 2016)

El iPhone 6S deja de tener WhatsApp / Flickr

Estos son celulares antiguos que se lanzaron hace 8 años o más, por lo que es difícil que muchas personas aún los tengan, aunque si tienes estos modelos, ya deberías haber perdido WhatsApp.

Cabe recordar que entre 2012 y 2016 también se lanzaron varios otros celulares iPhone, como el 5S, 5C, 6 Plus, 7 y 7 Plus, pero estos no aparecen mencionados como modelos que perderán la app.

¿Cómo saber cuál es mi modelo de iPhone?

Conocer cuál es tu modelo de iPhone para ver si perderás WhatsApp es bastante sencillo, por lo que solo debes seguir estas instrucciones:

Entra a "Configuración". Pulsa en "General". Selecciona "Información". Donde dice "Número de modelo", verás qué iPhone tienes. También puedes ver el número de modelo y número de serie.

@gc_tech8 Como saber que modelo es mi iphone? Para saber qué modelo de iPhone tienes, simplemente ve a ⚙️ General, luego a ℹ️ Información. Allí encontrarás la opción "Número de modelo". ¡Es tan fácil como pulsar sobre ella! Ese código te dirá exactamente qué modelo de iPhone tienes. #iPhoneTips #comosaberquemodeloesmiiphone ♬ Austin Millz Butterfly - Austin Millz

También, en el caso de los iPhone 7 para atrás, el modelo sale en la parte de atrás del celular, por lo que si tu teléfono no tiene el número en esa zona, debes quedarte tranquilo, ya que por lo menos es un iPhone 8 para adelante.

¿Qué puedo hacer si mi iPhone deja de tener WhatsApp?

No existe una alternativa para los modelos de iPhone que perderán WhatsApp, por lo que te recomendamos comprar un nuevo celular que sí tenga la opción de usar la app.

Antes de ello, es ideal que realices una copia de seguridad para no perder los mensajes y fotos en la app. Para hacer esto debes entrar a la aplicación de WhatsApp y dirigirte a los tres puntos verticales ubicados en la esquina superior derecha de la pantalla.

Luego selecciona "Ajustes", ingresa a "Chats" y después a "Copia de seguridad de chats". Toca en “Guardar” y selecciona si quieres incluir o no videos en la copia de seguridad.

WhatsApp (Freepik)

¿Qué otros celulares dejan de tener WhatsApp?

Aparte de los iPhone, también varios modelos de Samsung, Huawei, Motorola, LG, Lenovo y Sony dejan de tener WhatsApp desde mayo. Para revisar el listado completo ingresa aquí.

Como recomendación, si vas a cambiar de celular porque ya no puedes usar WhatsApp, es mejor que no compres modelos muy antiguos o muy cercanos a los que ya no tienen la app.

Por ejemplo, considerando los iPhone ya no tienen WhatsApp, no sería buena idea adquirir un iPhone 7 u 8, ya que seguramente próximamente también perderán la app.

