"Solo les gusté cuando tenía dinero": La furiosa descarga que compartió DJ Méndez con sus seguidores en Instagram

15 feb. 2023 - 16:00 hrs.

El talentoso DJ Méndez está furioso. Es tanta su rabia que usó las redes sociales para enviar una tremenda descarga a todas aquellas personas que de alguna manera le dieron la espalda en una aparente crisis financiera.

Y aunque no menciona nombres, es muy directo, además de claro: no las quiere de vuelta a su vida. Aseguró que no está dispuesto ni a visitarlos, ni a recibirlos en su casa.

En el mensaje que escribió se le percibió dispuesto a cerrar el ciclo con quienes no lo apoyan. Incluso los insultó y descalificó. También se mostró víctima de aprovechamiento.

La furiosa descarga de DJ Méndez

En unas cuantas líneas y en un fondo con los colores de la red social Instagram, DJ Méndez lanzó una tremenda descarga que alcanzó miles de visualizaciones rápidamente.

La descarga empieza así: “¡Solo pasar a decir que todas las personas que se aprovecharon (en todo sentido) de mí, están eliminadas para siempre! Víboras de...".

Lo que siguió a continuación sugirió que el talentoso DJ nacional ahora atraviesa por un momento económico bastante difícil. En este sentido, dejó entrever que en esta etapa de su vida no ha contado con el apoyo de todas aquellas personas con las que compartió fiestas, tragos y algo más.

“¡Solo les gusté cuando tenía dinero... pero sin dinero no serví'! Aunque tomaron y gozaron conmigo... no les serví para nada... Ahora les pasé toda mi plata y eso les sirve bastardos”, escribió el artista seguido de otro improperio.

DJ Méndez, en medio de la rabia, confesó que pagó todas las cuentas de sus amigos y otras deudas. A su vez, sugirió que ahora que necesita apoyo nadie le tiende la mano. “Ahora que me parta un rayo”, dijo.

En el pantallazo, compartido por Alfombra Roja, se puede leer que muchas de esas personas lo tratan ahora de borracho.

Incluso, se lee que después de la descarga algunos lo llamaron, quizás, para disculparse. No obstante, él tajantemente se negó a atender el teléfono. “¿En serio? ¡No me llamen!”, señaló.

