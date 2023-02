"Me daba vergüenza": Paola Troncoso revela que peluquería le quemo completamente su pelo rizado

14 feb. 2023 - 09:15 hrs.

La destacada actriz y comediante Paola Troncoso, quien es protagonista de la serie "Paola y Miguelito" de Mega, reveló a través de su cuenta de Instagram el motivo por el cual había estado tan desaparecida de sus redes sociales, explicando que todo se debió a una mala experiencia que tuvo en una peluquería, la cual terminó con su cabello destrozado.

Mediante un video, la comediante, quien apareció con un renovado look rubio en la última edición de los Premios Caleuche, reconoció que logró tener dicha cabellera tras varias semanas de recuperación capilar.

"Me daba vergüenza"

Mirando directamente a la cámara, la actriz comenzó diciendo: "La verdad es que me había desaparecido de las redes sociales, debo ser super honesta... no lo había hecho porque me daba vergüenza".

Paola Troncoso en los Premios Caleuche

"Me daba vergüenza, porque lamentablemente hace un tiempo atrás hicieron un pésimo procedimiento en mi pelo, una peluquería ‘X’ en donde me quemaron absolutamente el pelo", agregó.

En este sentido, añadió que "no salía ni siquiera a comprar, porque el desastre era total. Pero ahora ya me atrevo, de hecho el otro día estuve en los Premios Caleuche, más de alguno quizás lo pudo ver".

Actualmente se está atendiendo en otra peluquería, en la que está en pleno proceso de reconstrucción de su pelo, lo cual debería terminar dentro de las próximas semanas, adelantó.

