"Estaba en un momento bien negro en mi vida": La nueva vida de Ingrid Parra tras irse a vivir sola con su hija

La actriz y orfebre Ingrid "Peka" Parra le dio un giro radical a su vida tras pasar por lo que catalogó como "un momento bien negro".

La exintegrante de Morandé con Compañía se fue a vivir junto a su hija Emma, de dos años, a un departamento. La niña entró al jardín y tras la primera reunión de apoderados, Peka fue elegida como delegada de curso.

En cuanto a su nueva rutina, la intérprete, que actualmente actúa en la obra "Perfectos desconocidos" y se dedica a su tienda de orfebrería (@ingridparrataller), reconoció a LUN que "ha sido entretenido, agotador. Uno a veces se quiere tirar por la ventana, pero se ha logrado, jajajá".

Ingrid "Peka" Parra (Instagram)

"Estaba en un momento bien negro en mi vida"

En cuanto a sus meses previos, la actriz se sinceró al contar que "en diciembre, cuando cumplí 40, estaba viviendo un momento bien negro en mi vida, tanto en lo personal como en lo laboral".

"No sabía para dónde iba la micro, me tenía estresadísima, ya que nadie me llamaba para actuar y ahora retomé con una obra. Me largué a pensar: ¿qué estoy haciendo con mi vida?. Soy mamá, tengo a la Emma, pero, ¿dónde pertenezco?", añadió.

En ese instante, "vivía muy estresada, con pastillas, siquiatra, bruxismo y llegó un punto en que dije ya, voy a soltar", reconoció, por lo que tomó la decisión de sacar adelante a su hija, su tienda y su casa.

Ingrid "Peka" Parra junto a un stand de su tienda (Instagram)

"Tampoco estaba pensando en mí y calmarme me ayudó a retomar el deporte y darme otros espacios personales. También estuve con una sicóloga y siento que uno tiene que terapearse de vez en cuando, sobre todo cuando cumples", indicó.

Aunque sostuvo que la terapia la ayudó, tuvo que dejar de asistir porque "no tengo plata para pagarla", manifestó Peka.

En cuanto al ámbito económico, dijo que "me encantaría tener el auto que tenía antes, pero lo tuve que vender y ahora tengo uno más chico. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Ahora, suena súper fácil decir, hay que soltar, pero hacerlo es muy difícil. Estás en una lucha constante día a día. Uno se culpa cuando te das una hora de descanso y es importante darse cuenta de eso".

Finalmente, sobre su tienda de orfebrería, la cual se ubica en un mall de Providencia, reconoció que "es difícil ser empresaria y he aprendido a medida que pasa el tiempo". Respecto a ese ámbito, también contó que tiene planes de implementar un taller para dar clases de orfebrería.