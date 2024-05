¿Cómo quitar las pelusas y pelotitas de la ropa? Estos trucos caseros te pueden ayudar

11 may. 2024 - 13:30 hrs.

En muchas ocasiones la ropa se llena de pelusas o bolitas que se pegan a ella y que resultan difíciles de quitar solo con la mano.

Generalmente esto ocurre por un mal lavado en las prendas y el contacto entre unas y otras. Estas pelusas hacer ver la ropa sucia y poco cuidada, por lo que muchas veces es necesario quitarlas.

A diferencia de lo que muchos creen, estas pelusas no son para siempre y se pueden eliminar, es por ello que a continuación te mostramos algunos trucos caseros para sacarlas.

Ropa con pelusas (Shutterstock)

¿Cómo eliminar las pelusas y bolitas de la ropa?

Si quieres quitar de forma definitiva las pelusas y esas pelotitas de la ropa, te mostramos algunos trucos caseros publicados por el portal elmueble.com:

Cinta adhesiva (skotch o maskin tape)

Cualquier cinta adhesiva o más conocida como skotch o maskin tape sirve para quitar las pelusas. Solo estira la prenda, pasa la cinta por toda la ropa y verás cómo rápidamente se van pegando las bolitas. Hazlo varias veces para que funcione.

Rodillo o cepillo quitapelusas

Puede que no lo conozcas, pero estos utensilios son muy útiles y los puedes encontrar a menos de $1.000 en ferreterías, supermercados o por Internet. Estos tienen unas hojas adhesivas que pueden quitar pelos y pelusas de casi cualquier superficie, aunque con las bolitas quizás no sean tan eficientes.

Rodillo quitapelusas (Ikea)

Máquina de afeitar

Una rasuradora desechable es una gran opción, ya que son baratas y puedes usarla para quitar las pelusas. Estira la ropa en una superficie plana y pasa la máquina de arriba hacia abajo. Procura no cortarte y no te preocupes que no dañará la ropa.

Quitapelusas eléctrico

Si quieres invertir un poco más, puedes comprar un quitapelusas eléctrico, los que se pueden comprar en tiendas del retail, supermercados o por Internet en precios que pueden rondar entre los $5.000 y $15.000. Solo debes pasarlo por la prenda como si estuvieras planchando y la ropa quedará impecable. No tiene cable y se recarga con USB.

Quitapelusas eléctrico (Chile Necessities)

Guante de goma

Este truco lo recomienda el portal Hogarmania y es simple. Solo ponte unos guantes de goma, como los que usas para limpiar (generalmente amarillos), y pasa tu mano por la prenda para que las pelusas queden pegadas. Esta opción no es tan eficiente, pero sí saca de apuro.

Suavizante o vinagre

Desde el sitio Mi Hogar Siempre Limpio también sugieren que a la hora de lavar estas prendas debes agregar a la lavadora un suavizante junto al detergente. También puedes colocar vinagre blanco destilado al lavado, según Apartment Therapy.

¿Cómo evitar que se formen pelusas en la ropa?

Las pelusas se forman por problemas al lavar la ropa, por lo que para evitar su aparición sigue estos consejos:

No laves diferentes tejidos juntos , mezclar lino, algodón, lana, etc. puede ser el principal motivo de aparición de pelusas.

, mezclar lino, algodón, lana, etc. puede ser el principal motivo de aparición de pelusas. Lava la ropa siempre en tiempos cortos , con un centrifugado suave y una temperatura máxima de 30 °C.

Sigue las instrucciones de lavado de la etiqueta.

No rozar ropa contra otras superficie s como sillas, sillones u otros tejidos.

No más pinchazos: Crean insulina oral con nanotecnología para diabéticos como alternativa a la inyección Tips para el invierno: Estos son 5 trucos para desempañar los vidrios de tu auto Las 5 razas de perros más inteligentes del planeta, según un psicólogo estadounidense Te puede interesar

Si tu ropa quedó con pelusas tras el lavado, podrías colocarlas en la secadora (si es que la etiqueta de cuidados lo permite) junto a un paño o toalla de microfibra, la que podría eliminar las pelusas.

Todo sobre Consejos hogar