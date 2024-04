Kel Calderón acusó a su ex de quedarse con sus cosas y dárselas a su nueva pareja: "La ropa se la puso la polola"

24 abr. 2024 - 13:15 hrs.

La influencer y egresada de derecho, Kel Calderón, acusó a uno de sus expololos de quedarse con sus cosas tras el quiebre y dárselas a su nueva pareja.

Así lo contó durante el primer capítulo del pódcast "Rotos pero no tanto", el cual verá la luz oficialmente el próximo jueves.

En un extracto del episodio, y el cual fue compartido por la propia Kel en sus redes sociales, la influencer se refirió a una particular situación que vivió con una de sus exparejas, aunque no contó de quién se trataba.

Kel Calderón (Instagram)

Kel Calderón está pololeando con el chef Renzo Tissinetti y antes estuvo en una relación con el odontólogo Toto Torrealba, con quien terminó en 2022 tras una presunta infidelidad. Años atrás también fue pareja de dos conocidos exchicos realities, se trata de Pangal Andrade y Pablo Schilling.

"La ropa que no me quiso devolver se la puso la polola nueva"

Según reveló Kel Calderón, cuando ella termina con una pareja se encarga de devolverle todas sus cosas.

"Yo soy de las que cuando termino tengo que pasarle hasta el último calcetín que ese hue… dejó en tu casa, porque si no te va a pelar", señaló.

En esa línea, añadió que "entonces yo soy de las que agarra todo, así duela con el corazón roto y uno lo va a dejar a recepción de la otra persona".

Fue así como se refirió al caso específico de una ruptura, tras la cual confesó que "no me devolvieron nada".

"Lo único que me había regalado este ex era una bicicleta que también se la quedó. Y más encima toda la ropa que no me quiso devolver, se la puso la polola nueva y lo subía a Instagram, y yo decía: 'mi polerón'", finalizó la influencer.

