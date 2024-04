Daniela Aránguiz envía audio sin filtro a José Antonio Neme por la querella que presentó Maite Orsini en su contra

24 abr. 2024 - 10:50 hrs.

Una especial conversación por WhatsApp ocurrió durante las primeras horas del "Mucho Gusto" de este miércoles. En el marco de la querella presentada por Maite Orsini en contra de Daniela Aránguiz —recientemente acogida por la justicia—, los animadores del matinal se contactaron con la expareja de Jorge "Mago" Valdivia.

Cuando eran las 09:08 horas, José Antonio Neme y Karen Doggenweiler le enviaron un audio a la exchica "Mekano" para consultarle por la acusación que la exparticipante de "Yingo" y "Calle 7" presentó en tribunales.

Inmediatamente, Aránguiz respondió de manera breve, siguiendo el protocolo sugerido por su abogado. Ante la insistencia de los conductores, la figura televisiva envió un audio.

"Te queremos escuchar a ti poh'"

En el primer contacto, Neme le preguntó: "¿Por qué Maite Orsini decide interponer una acción judicial en tu contra, si se supone que esto había quedado zanjado, al menos desde el punto de vista público, hace más o menos un año?".

"¿O quiere decir que esto continuó en el año? No sé, si nos puedes aclarar. Te mandamos un beso, te queremos mucho aquí en el 'Mucho Gusto'", expresó el conductor.

Cuando Daniela mencionó que su abogado puede asistir al matinal a responder por ella, José Antonio le manifestó: "Te queremos escuchar a ti poh', no seas latera. Mándame un audio aunque sea. Tú siempre me pides... Mira, yo te voy a cobrar ahora".

"Cuando estabas en 'Zona de Estrellas' (el programa farandulero en el que ella era panelista), tú siempre me pedías y yo nunca te negué una cuña. Entonces, pucha... una mano ayuda a la otra y las dos lavan la cara", sostuvo Neme.

Maite "necesita entretenerse en algo"

Pasaron los minutos y a las 09:17 horas, Aránguiz respondió el mensaje del animador de Mega. Frente a la incertidumbre de lo que decía ese audio, ella misma le escribió a Neme que podía escucharlo tranquilo.

Primero, le envió un cariñoso saludo a Karen y luego liberó su arsenal, haciendo referencia a la querella presentada por Orsini: "Yo creo que el aburrimiento, puede ser que no tengan mucho trabajo; entonces, necesita entretenerse en algo. Pueden ser muchos factores, podría estar especulando toda la tarde por el motivo (del recurso en su contra)".

"Lo que no entiendo es cómo una mujer (Maite), que no le gusta salir en la farándula, espera una semana que esté en un panel de farándula trabajando y hace esto. Como que se contradice: 'no me gusta, pero hago esto para que suene mi nombre, para exponerme'", señaló.

En su audio, Daniela concluyó que "voy con todo, tengo mi abogado. Él me da una tranquilidad gigante, estoy muy feliz con él. Les mando un besito a todos, los quiero y tú sabes que a ti (Neme) te quiero muchísimo".

