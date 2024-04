¿Busca provocar a Daniela Aránguiz? Neme critica a Jorge Valdivia por foto que subió de Maite Orsini con su camiseta

23 abr. 2024 - 11:40 hrs.

Durante la mañana de este martes 23 de abril, en el “Mucho Gusto” analizaron una imagen que subió Jorge Valdivia, en la que aparece su novia, Maite Orsini, luciendo una camiseta con su apellido mientras estaba en La Roja.

El conductor del programa, José Antonio Neme, dio su sincera opinión sobre la foto, asegurando que esta acción tendría una intención de incomodar a la expareja de él, la mediática Daniela Aránguiz.

El análisis de Neme

José Antonio Neme analizó sin filtro los motivos que tendría Valdivia para sacar a relucir su relación con Maite Orsini y exponerla, tanto en medios de comunicación como en redes sociales y las respuestas que tiene Daniela Aránguiz cuando ocurren estas situaciones.

Sin ir más lejos, el fin de semana el exfutbolista reveló en una revista que le encanta como Maite toca el ukelele. Esto dio pie para que más tarde, Daniela subiera videos tocando el mismo instrumento, aunque claro, haciendo mofa.

“De alguna manera, Daniela Aránguiz responde con dolor en un estilo de burla, pero detrás de esa burla hay dolor”, indicó Neme.

“Y acá (apuntando la foto de Valdivia que subió de Maite luciendo una de sus camisetas), también hay algo. O sea, vino acá al canal, estuvo con el Sepu: habló de Maite. Ayer, en la radio ADN (también)”, señaló el periodista.

“Cuando uno está enamorado, uno quiere gritarle al mundo que está enamorado porque es un sentimiento muy bonito. Pero en este contexto, si tu exmujer está dolida, si tu exmujer tiene un carácter particular y además hay hijos de por medio, no sé, yo sería un poco más piola para no provocar, para no incendiar la pradera, porque obviamente esta foto tiene un mensaje", concluyó.

