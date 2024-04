"Tengo muchos problemas de plata con él": Exesposa de Kaminski lanza dura acusación contra el locutor radial

23 abr. 2024 - 10:53 hrs.

Francisco Kaminski sigue en el centro de la polémica. Esta vez no por nuevos dichos de Carla Jara, quien fue su pareja por 11 años, sino que por fuertes acusaciones que hizo la exesposa de él, Edith Poblete.

Esta última estuvo casada con Kaminski años antes que él conociera a Jara, de quien recientemente se separó en medio de recriminaciones de infidelidad.

Las acusaciones Edith contra Francisco Kaminski

El programa Zona de Estrellas se contactó con Edith, para conocer más detalles de la relación que tuvo con Kaminski, y además, su opinión sobre lo que está viviendo el animador.

A través de un audio, partió diciendo, "¿sabes qué? No quiero hablar nada, nada, nada de Francisco, porque en verdad no quiero estar metida en eso. Estoy en otra, prefiero que no (...) pero es por un tema familiar".

Edith Poblete

Edith justificó su decisión revelando que entre los dos existen asuntos financieros que aún no han sido resueltos y prefiere dejarlos atrás.

"Tengo muchos problemas de plata con él y prefiero no volver a escarbar ahí. Así que disculpa, no quiero hablar nada", indicó.

Adriana Barrientos, presente en el estudio, dijo que habló con Priscilla y tampoco tuvo éxito. "Me traté de comunicar con ella y se rehusó. No tiene ganas de meterse en ningún cacho, especialmente porque hay un tema pendiente de dinero", aseveró.

