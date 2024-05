A nueve años de la enigmática desaparición de Irma Solís en Punta Arenas: Familia dice que "perdimos la esperanza"

03 may. 2024 - 12:34 hrs.

En la última década han ocurrido varios enigmas policiales y uno de ellos es el que protagoniza Irma Solís Cruces. La profesora oriunda de Chillán desapareció en abril de 2015 tras llegar a Punta Arenas y desde ese entonces que nada se sabe sobre su paradero.

Han sido nueve años de sin avances en la investigación, con cambio de fiscal incluido. Su familia se mostró optimista durante la primera parte de la búsqueda, pero actualmente se declara sin esperanzas. De hecho, el padre atravesó una depresión y hoy sufre las consecuencias de una trombosis múltiple.

La justicia estuvo cerca de adjudicarle la responsabilidad en el extravío de la mujer a su entonces pareja, un funcionario de la Armada con quien ella vivía en la capital de la región de Magallanes. Sin embargo, las pruebas no fueron lo suficientemente contundentes para emitir un fallo en su contra.

"Ya perdimos la esperanza"

Eduardo Solís, el tío de Irma, manifestó que la investigación del paradero de la docente fue abandonada: "Mi hermano (el papá de la mujer) entró a una etapa muy crítica (...) ya no puede ni atender el teléfono. Quedó muy mal por todo esto, no se le entiende lo que habla, está afirmado con bastón".

Antecendentes de la desaparición de Irma Solís en Punta Arenas (PDI)

Luego de que el fiscal original del caso, Eugenio Campos, fuera reemplazado por otro persecutor, el familiar aseguró que "(desde Fiscalía) nos dijeron que no había nada más que hacer y cerraron la investigación. Las diligencias de Campos quedaron en nada y él tenía nombres".

En medio de la dolorosa incertidumbre de estos nueve años, hasta un exfuncionario de la Policía de Investigaciones (PDI) les sugirió que dejaran atrás la búsqueda de Irma.

"Ya perdimos la esperanza hace rato, porque cuando conversé con Francisco Meneses —exjefe de la Brigada de Homicidios de la PDI— al encontrármelo en el aeropuerto, me dijo que había que perder la esperanza, porque iba a ser difícil que aparezca", declaró Eduardo a El Pingüino.

El argumento del otrora uniformado fue que la fauna marina de Punta Arenas "es muy complicada. Me dijo que no la íbamos a pillar nunca más".

Expareja de Irma fue declarado inocente

Solís indicó que "todo apuntaba a que su expareja sería el autor de la desaparición", pero el hombre finalmente fue declarado inocente, pese a que cumplió prisión preventiva —tras ser acusado de los delitos de secuestro y obstrucción a la justicia—mientras se desarrollaban las diligencias.

El sujeto en cuestión era Eduardo Jara Verdugo. En 2018, dos años después de su arresto, quedó en libertad, desechándose su responsabilidad en el caso.

Eduardo Jara Verdugo, expareja de Irma Solís, dando declaraciones posteriores al juicio final (ITV Patagonia)

"Darle gracias a toda la gente que estuvo siempre a mi lado. La verdad es que estoy... Puedo respirar después de años. Lamento mucho las condiciones en las que está la madre de Irma. Como padre, entiendo el sentimiento que tiene. Lamentablemente, no sé si alguien le ha dicho algo o insinuado algo a ella", manifestó después del juicio final.

Aprovechó la instancia de señalar que "yendo a los hechos, la verdad es la que yo siempre he dicho: soy inocente, no he hecho nada y que no le toqué ni un pelo a la señorita Irma Solís".