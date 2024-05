¿Verdadero o falso? Experta responde a los mitos de la fertilidad femenina

03 may. 2024 - 12:23 hrs.

La fertilidad se define como la capacidad de concebir, aunque en el lenguaje coloquial tendemos a emplear este término para hacer referencia a la posibilidad de quedar embarazada y que dicha gestación llegue a término.

La importancia de contar con información precisa y confiable sobre la fertilidad femenina no puede ser subestimada. En un panorama inundado de mitos y verdades a menudo contradictorias, estar bien informado es esencial para tomar decisiones fundamentadas y empoderadoras en torno a la salud reproductiva. La falta de conocimiento puede llevar a la perpetuación de ideas erróneas que, en última instancia, pueden afectar la planificación familiar, la salud emocional y el bienestar general de las mujeres.

La ginecóloga pediátrica y especialista en salud reproductiva, Andrea Von Hoveling, destaca que "la vida fértil de la mujer se extiende desde la primera menstruación (menarquia) hasta la última (menopausia), aunque a partir de los 35 años la mayoría experimenta un declive significativo de la posibilidad de embarazarse". ¿Las razones? Si bien la ovulación continúa, los ovocitos (término correcto para los "óvulos") envejecen, se deterioran y tienen menos probabilidades de ser concebidos, implantarse y dar lugar a un embarazo que llegue a término.

1.- Cuando una pareja no logra concebir durante un año generalmente se habla de “infertilidad conyugal”: La fertilidad generalmente se refiere a una pareja, y habla de la posibilidad de embarazarse de manera espontánea. Cuando una pareja no logra concebir durante un año generalmente se habla de “infertilidad conyugal”, y si bien no implica que haya una imposibilidad absoluta de concebir, sí se hace recomendable una evaluación especializada para detectar y tratar eventuales problemas. Verdadero.

2.- Los anticonceptivos afectan la fertilidad: Ninguno de los métodos actualmente utilizados disminuye la fertilidad. Falso.

3.- Existe el “reloj biológico”: En la actualidad, estamos experimentando cambios significativos que afectan la fertilidad, siendo uno de los más destacados el aplazamiento de la maternidad. Las mujeres tienen un "reloj biológico", y a partir de los 30-35 años, la probabilidad de concebir un embarazo completo comienza a disminuir, un efecto que se vuelve aún más notorio entre los 35-40 años. “Es crucial que durante los exámenes ginecológicos de rutina se aborde el impacto que la edad puede tener en la fertilidad, preferiblemente con anticipación para no llegar a situaciones sin soluciones viables. Por ejemplo, una mujer de 27-28 años que tenga planes de posponer la maternidad por varios años puede optar por la preservación de ovocitos como medida preventiva para el futuro”, recomienda Andrea Von Hoveling. Verdadero.

4.- Las infecciones de transmisión sexual disminuyen la fertilidad: Varias ITS pueden crear alteraciones anatómicas que comprometan la posibilidad de embarazarse. Como por ejemplo: la Chlamydia trachomatis y la gonorrea producen adherencias a nivel de las trompas uterinas, lo que puede dificultar el transporte del óvulo y, por lo tanto, aumentar el riesgo de infertilidad o de problemas como embarazos ectópicos. La mejor forma de prevenir estas secuelas es usar consistentemente el preservativo y realizándose chequeos que incluyan exámenes específicos para detectar precozmente estas infecciones. Verdadero.

5-Algunas infecciones de transmisión sexual pueden pasar desapercibidas: La gran mayoría de estos patógenos, principalmente en mujeres, puede cursar sin ningún síntoma y pese a esto deteriorar la salud y en la fertilidad. Es de hecho, que actualmente se habla de infecciones en vez de “enfermedades” de transmisión sexual para revelar que existe una portación silenciosa y potencialmente dañina. Verdadero.

6.- Fumar afecta la fertilidad: El tabaquismo en las mujeres puede alterar el equilibrio hormonal, lo que puede interferir con la ovulación y dificultar la implantación del óvulo fecundado en el útero. Además, fumar puede dañar los óvulos, lo que reduce la calidad y la cantidad de óvulos disponibles para la fertilización. En los hombres, el tabaquismo puede reducir la calidad del esperma, afectando su motilidad y morfología, lo que dificulta la fertilización del óvulo. Verdadero.

Finalmente, Andrea Von Hoveling, ginecóloga pediátrica y especialista en salud reproductiva, subraya la importancia de comprender el funcionamiento de nuestro cuerpo, destacando que "es la única manera de tomar decisiones acertadas, ya sea para posponer o evitar la maternidad cuando no se desea un embarazo, o para preservar la fertilidad de la mejor manera posible cuando se decida ser madre en el futuro". Von Hoveling resalta que la información es un derecho fundamental en materia sexual y reproductiva, ya que nos permite ejercer otros derechos y llevarlos a la práctica.