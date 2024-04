Sergi Ariola se sometió a Safenectomía para aliviar dolor en sus piernas: "Salí caminando de la clínica"

24 abr. 2024 - 21:40 hrs.

¿Qué pasó?

El afamado chef español, Sergi Ariola, recientemente se sometió a una cirugía, debido a que padece de fuertes dolores en sus piernas, causadas por várices.

Esta patología se desarrolla en personas que permanecen mucho tiempo de pie. Ese es el caso del hispano, quien en su ámbito laboral debe permanecer extensas jornadas parado.

La cirugía de Ariola

Ariola contó en diálogo con Las Últimas Noticias que “de vez en cuando con el dolor se me hinchaban las venas de los pies. Mis várices no revestían urgencia, pero sí gravedad, así que me cancelé un par de viajes y aproveché de operarme en la Clínica Las Condes”.

El procedimiento al que se sometió se llama Safenectomía y el chef detalló que el motivo de realizarlo “no es por un tema estético, sino por un tema de mi salud. Yo hago viajes muy largos y seguidos en avión y esto reviste ciertos riesgos como que me pueda venir un trombo en una pierna”.

La recuperación

El hispano contó que tras la cirugía “estaré con medias de compresión todo el día, un poco de analgésicos. Ha sido muy sencillo y estoy feliz de haberlo hecho”.

“Años atrás esta era una operación muy dolorosa. Duró cerca de una hora y media y salí caminando de la clínica. No duele nada. Ojalá que la gente que tiene várices pueda tomar medidas, porque es algo muy sencillo de revertir”, cerró.

