Álex Gerhard: ¿Cuántos años tiene y a qué se dedica hoy el exfinalista de "La Granja"?

24 abr. 2024 - 19:10 hrs.

Uno de los primeros realities en la historia de la TV fue "La Granja", el que tuvo una emocionante final en la que Álex Gerhard perdió ante Gonzalo Egas, quien ganó $50 millones.

Tras la competición del año 2005, Egas se mantuvo siempre presente en la televisión chilena y actualmente participa de otro reality.

Sin embargo, de Gerhard poco y nada se supo aparte de breves apariciones en TV, aunque igualmente se llevó $10 millones y una moto.

¿Cuántos años tiene Álex Gerhard y a qué se dedica?

Álex Gerhard participó en "La Granja" el año 2005 cuando tenía 37 años. Este hombre nació el 14 de octubre de 1967, por lo que actualmente tiene 56 años.

Gerhard tuvo algunas breves apariciones en la televisión chilena, pero con los años se alejó completamente de las cámaras y mantuvo su vida profesional como Ingeniero en Prevención de Riesgos, carrera que estudió tras el reality en el Instituto Diego Portales, aunque ya ejercía dicha profesión desde antes de la TV.

Alex Gerhard en una entrevista en TV

Con los años adquirió mayor experiencia en el rubro y según su Linkedln participó en importantes proyectos como prevencionista de riesgos, como en la construcción del Costanera Center y en Esachs Transports.

También ejerció como profesor de Higiene Industrial en la Universidad de los Lagos en 2012, y entre 2017 y 2019 dio clases de Manejo de Emergencias y Control de Incendios en el IPP (Instituto Profesional Providencia).

Actualmente trabaja en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), institución en la que es jefe de Servicios Preventivos - Construcción desde 2019.

¿Está casado o tiene hijos Álex Gerhard?

En la actualidad Álex Gerhard está casado y tiene dos hijos de su matrimonio actual con Daniela, además de otros dos mayores de una relación pasada, con lo que en total ha sido padre en cuatro ocasiones.

"Tengo una nieta incluso y un hijo que acaba de salir de la universidad. Hay unos grandes y otros más chicos", reveló en una entrevista a Página 7 en 2023.

Alex Gerhard (Foto: Twitter)

Eso sí, Álex se había separado cuando estuvo en el reality y llevaba un largo tiempo viviendo solo, por lo que aprovechó la oportunidad de estar en TV.

Tras el reality volvió a emparejarse y hace poco se cambió de casa. "Con mi esposa teníamos un proyecto de tener una casa. Es un condominio en Puente Alto. Estamos felices con los niños, cada uno con su dormitorio”, aseguró al citado medio.

¿Álex Gerhard le pidió a Gonzalo Egas que se deje perder en la final de "La Granja"?

Por años se rumoreó que Álex Gerhard le pidió a Gonzalo Egas que se deje perder en la final de "La Granja", sobre todo, considerando que fue dominado en esa competencia de fuerza, aunque aguantó por largos minutos de pie.

No obstante, años después Gerhard contó en un programa de Canal 13 lo que en verdad le dijo a Egas: “Vay muy rápido... después le dije que pidamos agua, ahí yo estaba muy seco. Necesitaba agua”.

Una versión algo diferente es la de Egas, quien reveló que: "Me dice: ‘Gonza, dame agua. Déjame sacar una bandera’. No me dice ‘déjame ganar’. Le dije: ‘Álex, sabí que es mucha plata, no me puedes pedir eso’”.

David Beckham demanda al actor Mark Wahlberg por pérdidas millonarias en negocio que realizaron juntos Uno de ellos fue concejal: ¿Quiénes son los cuatro hijos de Julio César Rodríguez? Daniela Aránguiz envía audio sin filtro a José Antonio Neme por la querella que presentó Maite Orsini en su contra Te puede interesar

Gerhard admitió a Página 7 que "sería entretenido volver a un reality, pero hoy estoy felizmente casado y Daniela (su esposa) no permitiría que yo me encerrara. Además, estoy con un trabajo que me encanta y que no dejaría de lado. Tendrían que ser muy buenas lucas para poder aceptar”.

Todo sobre Famosos chilenos