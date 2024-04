Vanessa Aguilera: Edad, con quién está casada y a qué se dedica hoy la recordada Claudia de "BKN"

25 abr. 2024 - 14:10 hrs.

Entre el año 2004 y 2012 se emitió en Mega una de las series más largas y recordadas de la televisión chilena: "BKN", que tuvo en total 281 capítulos y 11 temporadas.

La serie juvenil en la que un grupo de jóvenes formaba la banda "BKN" tuvo personajes icónicos, y uno de ellos fue Claudia López, interpretada por la actriz Vanessa Aguilera.

Claudia era la hija de la asesora del hogar de Cata, pero rápidamente se integró al grupo e incluso tuvo un romance con Seba, aunque lamentablemente en la temporada 10 murió atropellada.

Tras la serie poco y nada se supo de Vanessa Aguilera, por ello te contamos detalles de su vida actual.

Claudia de "BKN"

¿Cuántos años tiene Vanessa Aguilera y a qué se dedica?

Vanessa Aguilera era menor de edad cuando interpretó a Claudia en "BKN", de hecho, la actriz nació el 31 de octubre de 1981 y es oriunda de Temuco. Actualmente tiene 34 años.

Mientras grababa la serie, Vanessa se empezó a dedicar a la música. Sin embargo, antes ya había aparecido cantando en diversos espacios en TV, como la versión italiana de "Bravo bravissimo", la española "Veo veo" y la chilena "Esos locos bajitos". También apareció en "Rojito" del programa "Rojo, fama contrafama" en 2005.

Tras el fin de la serie "BKN", viajó a México para cumplir su sueño de ser cantante y se radicó ahí para darle crecimiento a su carrera musical. Se fue por el lado romántico y melódico y junto a Daniel Guerrero hizo su primer disco llamado "A dónde va el amor" del año 2010.

Actualmente tiene varios temas y discos que se pueden escuchar en diferentes plataformas como YouTube, Spotify y Apple Music, en donde destacan éxitos como "Cuando me besas", "Debut y despedida""o "Quiero escapar".

¿Quién es el marido de Vanessa Aguilera? Conoce si tiene hijos

En su vida personal, Vanessa Aguilera hizo noticia por mantener una relación amorosa desde 2019 con un español-francés llamado Manuel Virgilio González, quien a simple vista es varios años mayor que ella. Pese a ello, se casaron en 2021 y se fueron a vivir a Francia.

Vanessa contó en una entrevista a LUN en 2020 que se acercó a él a través de su hermano mayor. “Lo conocía hace muchos años, pero llegó un día en que nos miramos, nos conocimos y empezó nuestra historia. Me tomé mi tiempo para confiar y amarlo, y él me conquistó. Me llega muy bien la frase ‘Para el amor no hay edad’”, aseguró.

"Es la primera vez que me siento enamorada. Mi novio es un hombre increíble, muy bueno, nos entendemos muy bien como amigos y pareja. Entiende mucho mi trabajo con la música y mis tiempos. Con Manuel tenemos proyectos a futuro, es una relación que va muy en serio", admitió esa vez.

Fruto de la relación, Vanessa y su marido tuvieron una hija a principios de 2023 a quien llamaron Alma, y que ya tiene un año de vida.

"Nos sentimos en felicidad y plenitud dándole la bienvenida al mundo a nuestra Alma. La bendición de amor infinito más grande que la vida nos pudo regalar", escribió la cantante en su Instagram al momento del nacimiento de su hija.

