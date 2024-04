"Me diagnosticaron anorexia purgativa": Bárbara Lackington se baja del Miss Chile por problema de salud

25 abr. 2024 - 09:15 hrs.

La modelo y exparticipante de "MasterChef 4", Bárbara Lackington Schacht, se bajó del concurso de belleza Miss Universo Chile 2024.

Las razones que motivaron la decisión de una de las participantes favoritas del certamen fue su salud, ya que está en tratamiento por un trastorno de la conducta alimentaria (TCA) que padece.

"Es verdad que yo iba a representar (en el certamen) a personas con trastornos de conductas alimenticias y mentales, pero en este minuto me estoy tratando yo", explicó la influencer a Lun.

Bárbara Lackington (Instagram)

"Me diagnosticaron anorexia purgativa"

Respecto a la determinación de salirse del concurso, Bárbara confesó a que "no fue fácil tomar la decisión de salirme del Miss Chile, era un sueño para mí participar, pero creo que debía privilegiar otras cosas", explicó.

En ese sentido, también ahondó diciendo que "me di cuenta de que no tenía resueltos mis problemas y quería ser transparente con la gente que me había apoyado".

Sobre sus padecimientos, reveló que "me diagnosticaron anorexia purgativa. Como lo he dicho antes, enfrento trastornos mentales, no sólo trastornos de conducta alimenticia. Tengo manejados mis trastornos mentales con medicamentos. Yo me quiero mejorar y quiero estar sana. Me dijeron que de un día a otro no se podía arreglar lo que tengo, pero estoy en eso".

Actualmente, Bárbara está en tratamiento con un equipo multidisciplinario. "Tengo mi siquiatra, nutrióloga y una sicóloga especialista. Es que, como dije antes, quiero estar bien".

Bárbara Lackington (Instagram)

En cuanto a la decisión de contar lo que está viviendo, manifestó que "quise ser transparente. Tenía una gran motivación por representar en el Miss Chile a las personas con trastornos mentales y TCA, que es algo que todavía para muchas personas es un tabú. A muchas mujeres y adolescentes les cuesta mucho asumir que tienen este tipo de problemas, por lo tanto, yo quería transparentarlo".

¿Qué es la anorexia purgativa?

La médico siquiatra de Red Salud UC CHRISTUS y especialista en TCA, Patricia Cordella, explicó al citado medio que la anorexia purgativa se caracteriza "por periodos de restricción alimenticia, ingesta y vómitos".

Además de provocar un peso peligroso en quienes padecen esta afección, este trastorno de conducta alimenticia también genera "riesgos cardíacos, renales, óseos y ejes endocrinos, entre otros".

Bárbara contó que "esta anorexia es súper particular porque se basa en el sobrecontrol de lo que uno se come en el día".

Finalmente, la excandidata a Miss Chile sinceró que "cuando comía comida chatarra, que era muy pocas veces, llegaba a inducir el vómito, pero no de forma habitual. Lo regular en mi día a día era el control compulsivo de la cantidad de las calorías que consumía y la hora precisa en que lo hacía. Contaba todas las calorías de lo que comía".