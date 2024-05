Amigos empujan a un lago a joven que en Estados Unidos y queda en estado grave: Estuvo 10 minutos bajo el agua

07 may. 2024 - 11:14 hrs.

Un hecho que pudo ser fatal tuvo lugar en el estado de Utah, Estados Unidos, luego de que en ese lugar, un joven de 26 años fuera presuntamente lanzado a un lago por sus amigos quienes no le prestaron auxilio, lo que pudo desencadenar en la muerte del afectado considerando que este no sabía nadar.

La familia de la víctima, Cristopher Gilbert, está estudiando acciones legales después de lo ocurrido. Las consecuencias de lo acontecido fueron tales que los médicos que atendieron a Gilbert declararon que este se encontraba, prácticamente, con muerte cerebral lo que obligó a que fuera asistido con máquinas de soporte vital.

A pesar de lo anterior, la recuperación del joven ha sido notable y contra todo pronóstico: en menos de un mes desde que ocurrió el episodio le quitaron las máquinas de asistencia, pero aún se está recuperando físicamente y trabajando en problemas de pérdida de memoria que sufrió, según declaraciones de la abogada de la familia, Claudia Pyne, consignadas por New York Post.

Cristopher Gilbert

Víctima estuvo cerca de 10 minutos bajo el agua

Todo habría ocurrido el 14 de abril. Ese día, después de ser lanzado por una amiga que era parte del grupo desde un muelle, Gilbert estuvo 10 minutos bajo el agua.

A modo de defensa, los supuestos responsables de empujar al joven, aseguraron que no estaban en conocimiento de que este no sabía nadar y no lo sacaron mientras estaba sumergido.

Afortunadamente, Dawson Froust, un cliente de un restaurante cercano al lago que se lanzó al agua para poder rescatarlo.

En esa línea, la familia también analiza la opción de poner una demanda civil contra el restaurante, acusando que no restringió adecuadamente el acceso al lago, a pesar de vender alcohol.

Familia acusa racismo

De la misma manera, buscan que la mujer supuestamente responsable de lanzar a Cristopher Gilbert al lago sea arrestada y creen que la policía está actuando de manera racista en el caso, pues todos los amigos del afectado son blancos, mientras él es negro.

"Si Chris, un hombre negro, hubiera empujado a una mujer blanca a un lago, lo arrestarían", dijo Payne, agregando que sus representados no buscan una persecución obstinada en la acusada, sino que se cumpla con la ley.