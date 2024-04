Aseguran que abogado de Maite Orsini es financiado por el Mago Valdivia con dinero que también pertenece a Aránguiz

26 abr. 2024 - 09:05 hrs.

Claudio Rojas, el abogado que representa a Daniela Aránguiz en la querella por injurias y calumnias presentada por Maite Orsini, reveló nuevos detalles del caso.

El pasado viernes 19 de abril, la parlamentaria inició una acción judicial contra la expareja de su actual novio, Jorge "Mago" Valdivia.

En medio de este proceso, la diputada adjuntó correos electrónicos con insultos y amenazas; y está solicitando que la exchica Mekano sea condenada a dos penas de tres años de reclusión menor en su grado medio y a dos multas de 20 UTM ($1.308.860).

Abogado de Orsini sería financiado por el Mago

El abogado defensor de Daniela Aránguiz reveló que los abogados de Maite Orsini están siendo financiados por el Mago Valdivia con dinero que también pertenece a la influencer, ya que están casados bajo el régimen de sociedad conyugal.

Daniela Aránguiz, Jorge "Mago" Valdivia y Maite Orsini (Instagram / Aton)

"Tenemos pruebas de que quien financia a los abogados (de Maite Orsini), eventualmente, es Jorge (Valdivia)", detalló Rojas en un programa de Canal 13.

El defensor también explicó que este tema "es otra arista más que vamos a explorar eventualmente, porque aquí yo no me voy a quedar. Si a Daniela le van a pagar, vienen por una, yo voy por dos más".

Luego, Rojas ahondó en esta acusación, aludiendo al régimen matrimonial bajo el cual Aránguiz y Valdivia siguen casados.

"No quiero quemar todos los cartuchos todavía, pero tenemos pruebas importantes de que dan cuenta que, eventualmente, el colega estaría siendo remunerado con dineros que le pertenecen a ambos (…) Están casados con sociedad conyugal", concluyó.

Actualmente, Daniela Aránguiz y el exfutbolista están en trámites de divorcio.

"Yo demandé a Jorge por el divorcio, estamos en proceso, ojalá se den las cosas, ya llevo mucho rato en esto (…) no me tienen que convencer y yo no he exigido nada. Yo creo que cuando uno se casa y luego se separa, uno tiene que pedir lo justo", señaló en un programa de TV+.

