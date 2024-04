Sofía Calcagni: Conoce la edad y la profesión de la actual pareja de Pablo Schilling

25 abr. 2024 - 18:10 hrs.

Corría el año 2013 cuando figura televisiva Kel Calderón y el modelo Pablo Shilling, una de las parejas más mediáticas del momento, pusieron fin a su turbulenta romance, después de tres años juntos.

En esa época el expololo de la hija de Raquel Argandoña ya era conocido por su participación en diversos realities y estar involucrado en varias polémicas, entre ellas, el recordado triángulo amoroso que protagonizó con Mariela Montero y Angie Alvarado.

Sin embargo, con el paso de los años el exMister Chile se alejó por completo de la farándula y actualmente trabaja como corredor de propiedades. Desde 2017 mantiene una relación con Sofia Calcagni.

Pablo Shilling/Instagram

¿Quién es Sofía Calcagni, la actual pareja de Pablo Shilling?

Sofía Calcagni González nació el 11 de enero de 1987, por lo tanto, hoy tiene 37 años. Nació en Alemania y vivió en ese país hasta los 6 años, ya que sus padres dejaron Chile por motivos académicos.

A principios de la primera década del 2000, Calagni se involucró en el mundo de la belleza y el modelaje. De hecho, por aquellos años fue elegida Miss Modelo en el concurso de belleza Miss Chile y luego, mientras estaba en la universidad, se desempeñó como anfitriona de eventos del sector automotriz.

Sofía Calcagni/Instagram

Actualmente, Sofía es una destacada cirujana dentista, especializada en Periodoncia y en Estética y Armonización Orofacial. Según comentó a LUN en 2022, suele atender a famosos y deportistas: "Muchos de los que me visitan lo hacen por el nexo que tuve con el modelaje".

La exmodelo egresó de la Universidad Finis Terrae en 2010, pero ha seguido perfeccionándose, algo que ella misma reconoce con orgullo en redes sociales. "Los que me conocen, saben que he recorrido un largo camino profesional con más de 13 años de estudios y esfuerzo y he dedicado gran parte de mi carrera profesional a docencia, salud pública y privada", escribió en un post.

En su cuenta de Instagram, Calcagni suele compartir imágenes de románticos momentos y viajes junto a Pablo Shilling.

Recientemente, la pareja compartió una tierna postal por el cumpleaños de la dentista en la que aparecen con un niño y si bien algunos usuarios pensaron que se trataba del hijo de ambos, ella aclaró que se trataba de su sobrino.

