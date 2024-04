Daniela Aránguiz revela que está en trámites de divorcio con Jorge Valdivia: "Yo no he exigido nada"

18 abr. 2024 - 20:06 hrs.

Daniela Aránguiz confirmó que se encuentra realizando los trámites del divorcio, para así disolver de forma definitiva su matrimonio con Jorge Valdivia.

Recientemente, en un programa de TV+, Aránguiz confesó que fue ella quien le pidió el divorcio a Valdivia, el cual ya se encuentra siendo procesado por la justicia.

El divorcio de Daniela y Jorge

La influencer explicó que, "yo demandé a Jorge por el divorcio, estamos en proceso, ojalá se den las cosas, ya llevo mucho rato en esto (...) no me tienen que convencer y yo no he exigido nada. Yo creo que cuando uno se casa y luego se separa, uno tiene que pedir lo justo".

"Conocí a Jorge, no ahora que le va bien, lo conocí cuando vivía en una población y tenía una bicicleta, partamos por ahí, no me casé por la plata ni por nada, lo he demostrado", añadió.

Daniela explicó que el trámite será extendido, debido a que como ellos se casaron con sociedad conyugal, deben repartir todos los bienes que acumularon durante el matrimonio.

Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia

"Es un proceso largo, latero y con muchos sentimientos, por mí que quedaran todas las cosas para mis hijos y chao, pero lo tiene que ver la ley", explicó.

Tan interesada está en asegurar el patrimonio de sus hijos, que incluso ella quería que fueran los adolescentes quienes se quedaran con la parte que le corresponde a ella. Sin embargo, debido a su edad, esto no puede ser posible.

De todas formas, ella defiende su derecho a tener la mitad del patrimonio. "Si conocí a este hombre con una bicicleta y entre los dos logramos algo, eso se tiene que dividir en partes iguales, yo también hice mi trabajo ahí", argumentó.

Al cierre de la conversación, Daniela indicó que, "quiero que él también tenga sus cosas para poder vivir y ser feliz, y yo también quiero poder dejar a mis hijos tranquilos en su futuro, porque si los dos hicimos esto, los que van a tener los beneficios mañana son nuestros niños, que al final es lo que él más ama y lo que yo más amo".

