"Don't Look Up" ("No Miren Arriba") es la última película estrenada en Netflix que la está rompiendo. El filme cuenta los desafíos de una estudiante de doctorado de astronomía y su profesor para convencer al mundo que un enorme cometa se dirige rápidamente hacia la Tierra.

Sin embargo, tras su llegada al gigante del streaming el pasado 24 de diciembre un detalle se robó la atención de los internautas, al punto que el director de la cinta, Adam McKay debió salir a despejar dudas.

El supuesto error quedó en evidencia cerca de completarse una hora y 30 minutos del transcurso del film y fue viralizado por un usuario de TikTok. Se trata de una escena que no es muy fácil de captar, ya que dura apenas un par de décimas de segundo.

Resulta que en ese punto de la película se puede observar en un costado de la toma a varios miembros del equipo de producció con sus respectivas mascarillas puestas.

"Se puede ver a todo el equipo de filmación parado, como en tres o cuatro fotogramas. Están como en plan de: 'Oh, probablemente no se darán cuenta'", comentó el tiktoker sobre el registro.

Lo llamativo es que pese a que el largometraje fue lanzado durante la pandemia, este contexto no fue incluido dentro de su temática. Ante el alcance del video que supera los 3,5 millones de reproducciones, su director y guionista decidió explicar el momento.

A través de su cuenta de Twitter, McKay citó un artículo del sitio E! Online en la que hacen mención al video viral y aclaró que no se trata de un error de montaje.

"¡Buen ojo! Dejamos esa señal del equipo a propósito para conmemorar la extraña experiencia de filmación. #DontLookUp", escribió en el post compartido durante el 29 de diciembre.

La intención habría sido que los espectadores no olviden que la pandemia del coronavirus no ha terminado y que este proyecto tuvo que grabarse bajo condiciones sanitarias especiales para evitar contagios.

Good eye! We left that blip of the crew in on purpose to commemorate the strange filming experience. #DontLookUp https://t.co/7W4EpkHm3V