Aunque el pedido no suele ser lo usual, un hombre residente de la provincia de San Juan, en Argentina, solicitó ante una instancia judicial de su país, que se le impida a su pareja que se practique un aborto.

La petición llega después que el Congreso Nacional de ese país promulgara la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el pasado 14 de enero de 2021, estableciendo el derecho del aborto en todos los casos hasta la semana catorce.

El hombre a quien se identificó solo como Franco, presentó una medida cautelar en el Juzgado de Familia de la provincia de San Juan, pidiendo que se “proteja el embarazo” de su ex pareja quien ya presenta 12 semanas de gestación. Esta primera instancia desestimó la solicitud.

A decir de Infobae, en la petición del futuro padre señala que no existe lazo afectivo con su ex pareja, debido a la decisión de no traer al mundo al niño. "Solo le pido que lo tenga y que me lo dé, yo no le voy a hacer faltar nada”, explicó el hombre.

Aprobada la solicitud de impedimento a abortar

Pese al primer fallo, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería dictó otra sentencia en la que resolvió dejar sin efecto la primera y dar a lugar a la cautelar, alegando el vínculo de paternidad y el estado civil de casados de la pareja.

El testimonio del futuro padre deja ver su intención de proteger la vida de su hijo y que luego su ex pareja continúe con sus planes. “Como pensamos diferente hemos perdido el diálogo, pero a pesar de eso le propuse que lo tenga y me lo entregue. Si después ella quiere continuar con su vida, lo va a poder hacer”, mencionó Franco a través de una entrevista que otorgó en la estación radial AM 1020, citó Infobae.

Pero con la cautelar dictada por los magistrados de la Cámara de Apelaciones se dejó claro que “el apelante estando legalmente casado, le rige la presunción de paternidad”, por lo que establecieron que ahora corresponde analizar con detenimiento si está o no en condiciones de impedir el aborto “con el fin de resguardar sus derechos”.

La medida dictada a favor de Franco sentencia “ordenar, como medida cautelar de no innovar” a su pareja a que “abstenga de realizar cualquier práctica que tienda a interrumpir el embarazo hasta tanto la cuestión de fondo sea resuelta”.

Franco reiteró que lo motiva es su interés como padre, por lo que afirmó que conoce los derechos de su pareja, pero pide que el embarazo llegue a feliz termino y el bebé le sea entregado.

“Todo se focaliza en los derechos de la mujer, pero mi hijo también tiene derechos y nadie puede decidir sobre él”, dijo al explicar su solicitud y su deseo de salvar a su hijo.

