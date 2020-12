El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que su abogado personal Rudy Giuliani dio positivo por covid-19, convirtiéndose en el último miembro de su círculo, donde es raro el uso de mascarilla, en contraer el virus.

El exalcalde de Nueva York, de 76 años, fue hospitalizado el domingo en Washington, según informaron The New York Times y la cadena ABC, en momentos en que Estados Unidos registra cifras récord de contagios de coronavirus.

Giuliani tuitéo el domingo por la noche que estaba "recibiendo buenos cuidados" y que se sentía "bien".

Thank you to all my friends and followers for all the prayers and kind wishes. I’m getting great care and feeling good. Recovering quickly and keeping up with everything.

El abogado ha estado viajando por el país durante el último mes para tratar de impugnar, por ahora sin éxito, los resultados de las elecciones presidenciales acudiendo a audiencias y reuniones en las que aparecía sin mascarilla.

El miércoles fue a la Asamblea de Michigan, en Lansing, para una larga audición de más de cuatro horas. Esta escena se ha repetido también en lugares como Pensilvania, Georgia o Washington desde el anuncio de la victoria de Joe Biden el 7 de noviembre.

"Rudy Giuliani, con mucho el mejor alcalde de la historia de Nueva York, y quien trabajó incansablemente para desenmascarar la elección más corrupta (¡con diferencia!) de la historia de Estados Unidos, dio positivo al virus chino", tuiteó Trump, utilizando nuevamente una expresión que ya suscitó quejas de Pekín en el pasado.

"Recupérate pronto Rudy, nosotros vamos a seguir!!!", añadió el mandatario republicano, que continúa sin reconocer su derrota frente a Joe Biden en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, un mes después del anuncio de los resultados.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!