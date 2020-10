El presidente estadounidense Donald Trump anunció que junto a su esposa Melania dieron positivo a coronavirus, luego de haberse sometido a un examen tras el contagio de una asesora cercana.

"Esta noche, la primera dama y yo dimos positivo por COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Superaremos esto JUNTOS!", dijo el mandatario en Twitter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

"Como muchos estadounidenses han hecho este año, el presidente y yo estamos haciendo cuarentena en casa luego de dar positivo a COVID-19. Nos sentimos bien y he pospuesto todos mis próximos compromisos", dijo por su parte la primera dama.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.