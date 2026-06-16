Valentín Barco: qué edad tiene, su origen y curiosidades sobre su vida personal y carrera

16 jun. 2026 - 21:15 hrs.

Tiene 21 años, se formó en Boca Juniors, brilló en Francia y cierra su traspaso al Chelsea justo antes del Mundial 2026. Valentín Barco, conocido como "el Colo", nació el 23 de julio de 2004 en 25 de Mayo, una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Su apodo viene de su cabello rubio desde chico, un detalle físico que lo acompañó toda la vida y que hoy reconoce cualquier hincha de Boca o seguidor del fútbol argentino.

Sus primeros pasos en el fútbol los dio en clubes del interior bonaerense antes de integrarse a las inferiores de Boca Juniors a los nueve años. Se formó en La Bombonera como lateral izquierdo, aunque con el tiempo su capacidad ofensiva lo llevó a jugar cada vez más adelantado. Debutó en Primera División con el Xeneize en julio de 2021 y en dos años y medio se convirtió en una pieza importante del equipo, llegando a disputar la final de la Copa Libertadores 2023. En enero de 2024, Brighton de la Premier League pagó su cláusula de salida de 10 millones de dólares. El paso por Inglaterra y luego por el Sevilla de España fueron irregulares, sin demasiada continuidad. Pero en febrero de 2025, cuando llegó cedido al Racing de Estrasburgo de Francia, todo cambió.

En Estrasburgo encontró su mejor versión. Su entrenador, Liam Rosenior, lo reposicionó como mediocampista y eso le dio alas: 58 partidos, 3 goles y 9 asistencias en su temporada y media en el club francés lo convirtieron en una de las revelaciones de la Ligue 1. El club ejerció la opción de compra y lo adquirió por 10 millones de euros. Pero el paso siguiente es el Chelsea, también del grupo BlueCo, donde llegará tras el Mundial bajo las órdenes del mismo Rosenior. Lleva la camiseta número 8 en Argentina, la que usaba Marcos Acuña.

En lo personal, Barco está en pareja con la modelo e influencer Yazmín Jaureguy, con quien tuvo a su primera hija, Gemma, nacida en marzo de 2025, mientras estaba en Europa. En junio de ese mismo año celebraron su casamiento. Una historia de familia joven, construida entre canchas y maletas, que acompaña el salto deportivo más importante de su carrera.

Argentina en el Mundial 2026: Grupo J, rivales y horarios para Chile

Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argelia, Austria y Jordania. La Albiceleste llega como vigente campeona del mundo y gran favorita del grupo. Argelia es el rival con mayor tradición africana, Austria viene de superar las eliminatorias europeas con solidez, y Jordania debuta en una Copa del Mundo. Los partidos de Argentina en horario de Chile son:

Martes 16 de junio — Argentina vs. Argelia — 21:00 horas — Arrowhead Stadium, Kansas City

— Argentina vs. Argelia — 21:00 horas — Arrowhead Stadium, Kansas City Lunes 22 de junio — Argentina vs. Austria — 13:00 horas — AT&T Stadium, Dallas

— Argentina vs. Austria — 13:00 horas — AT&T Stadium, Dallas Sábado 27 de junio — Argentina vs. Jordania — 22:00 horas — AT&T Stadium, Dallas

El Mundial 2026 es el primero con 48 selecciones participantes, con 104 partidos repartidos en 16 ciudades de tres países: México, Estados Unidos y Canadá. La inauguración se realizará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y la final está programada para el 19 de julio. Argentina llega al torneo buscando un bicampeonato histórico, con Lionel Messi en su último baile mundialista y una nueva generación que Valentín Barco representa con toda su energía.

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