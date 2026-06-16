Kobbie Mainoo: qué edad tiene, su origen y curiosidades sobre su vida personal y carrera

16 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Tiene 21 años, marcó el gol que le dio la FA Cup al Manchester United en 2024 y llega al Mundial 2026 como uno de los mediocampistas más prometedores de Inglaterra. Kobbie Boateng Mainoo nació el 19 de abril de 2005 en Stockport, ciudad del área metropolitana de Mánchester. Sus padres son originarios de Ghana, lo que le otorga doble nacionalidad y por lo que la Federación de Fútbol de Ghana intentó activamente reclutarlo para su selección. Mainoo eligió Inglaterra, el país donde nació y donde se formó como futbolista.

Creció en Cheadle Hulme, un barrio tranquilo de Stockport, y sus primeros pasos en el fútbol los dio en el Cheadle & Gatley Junior Football Club, un modesto club local con el que mantiene vínculos hasta hoy y donde ayuda a los jugadores más jóvenes. En 2014, con apenas nueve años, fue captado por la academia del Manchester United. Se trata de uno de los pocos jugadores de su generación que se formó y debutó en el mismo club de su vida. Una historia de fidelidad poco común en el fútbol moderno. Tiene un hermano mayor, Jordan Mainoo-Harms, quien fue participante de la quinta temporada del reality show Love Island en Reino Unido.

Su debut profesional llegó en enero de 2023 en los cuartos de final de la Copa de la Liga contra el Charlton Athletic. Lo que vino después fue un ascenso meteórico: en mayo de 2024 marcó el gol decisivo en la final de la FA Cup ante el Manchester City en Wembley, en uno de los momentos más recordados de esa temporada. Ese mismo verano fue figura de Inglaterra en la Eurocopa 2024, donde fue titular en la semifinal ante Países Bajos y se ganó los elogios del seleccionador Gareth Southgate: "Nunca tuvimos un jugador como él hasta ahora". En abril de 2026 renovó su contrato con el United hasta 2031, refrendando su compromiso con el club.

Fuera del campo, Mainoo es descrito por quienes lo rodean como alguien "descontraído, humilde y respetuoso, pero siempre concentrado y determinado". No protagoniza escándalos ni vive expuesto en redes sociales. Su compostura dentro y fuera de la cancha, para alguien de su edad, es lo que más impresiona a entrenadores y compañeros. Llega al Mundial 2026 como un jugador que todavía tiene margen para seguir creciendo, lo que lo hace especialmente interesante de seguir en el torneo.

Inglaterra en el Mundial 2026: Grupo L, rivales y horarios para Chile

Inglaterra integra el Grupo L del Mundial 2026 junto a Croacia, Ghana y Panamá. Croacia, semifinalista en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, es el rival de mayor jerarquía. Ghana llega con una selección en reconstrucción y Panamá, a quien Inglaterra ya goleó 6-1 en Rusia 2018, completa el grupo. Los partidos de Inglaterra en horario de Chile son:

Martes 17 de junio — Inglaterra vs. Croacia — 16:00 horas — AT&T Stadium, Dallas

— Inglaterra vs. Croacia — 16:00 horas — AT&T Stadium, Dallas Lunes 23 de junio — Inglaterra vs. Ghana — 16:00 horas — Gillette Stadium, Boston

— Inglaterra vs. Ghana — 16:00 horas — Gillette Stadium, Boston Viernes 27 de junio — Panamá vs. Inglaterra — 16:00 horas — MetLife Stadium, Nueva Jersey

El Mundial 2026 es el primero con 48 selecciones participantes, con 104 partidos repartidos en 16 ciudades de tres países: México, Estados Unidos y Canadá. La inauguración se realizará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y la final está programada para el 19 de julio. Inglaterra llega al torneo como una de las candidatas al título, con una generación que acumula subcampeonatos y semifinales consecutivas en torneos internacionales. Mainoo es una de las piezas más interesantes de ese conjunto y el jugador que puede marcar diferencias cuando más importa.

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