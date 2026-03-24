Mohamed Salah le dice adiós al Liverpool: el fin de una era en Anfield

24 mar. 2026 - 18:21 hrs.

Una página de oro del fútbol inglés está a punto de cerrarse. El Liverpool anunció este martes que Mohamed Salah abandonará el club al final de la presente temporada, poniendo término a uno de los ciclos más gloriosos que se recuerdan en la historia de Anfield.

El delantero egipcio, de 33 años, llegó al Liverpool en el verano de 2017 procedente de la AS Roma por cerca de 42 millones de euros. Lo que vino después superó cualquier expectativa: nueve temporadas, 435 partidos oficiales y 255 goles que lo convierten en uno de los máximos artilleros de la historia del club.

El propio Liverpool lo confirmó a través de un comunicado en su sitio web oficial: "Mohamed Salah pondrá fin a su ilustre carrera en el Liverpool al término de la temporada 2025-26", precisando que "el delantero ha alcanzado un acuerdo con los Reds por el que pondrá fin a un notable capítulo de nueve años en Anfield".

El club también reveló que fue el propio jugador quien insistió en hacer el anuncio de forma anticipada: "Salah expresó su deseo de hacer este anuncio a los aficionados lo antes posible, para aportar transparencia sobre su futuro debido al respeto y la gratitud que siente por ellos".

Una despedida entre goles y tropiezos

La relación entre Salah y el Liverpool no estuvo exenta de turbulencias en su recta final. A finales de 2025, el egipcio vivió un conflicto con el técnico Arne Slot que lo relegó al banquillo durante varios partidos, generando incertidumbre sobre su continuidad.

Sin embargo, el conocido como El Faraón respondió de la mejor manera posible: volviendo al gol. En sus últimas cuatro titularidades marcó en tres de ellas, incluyendo una anotación en la goleada 4-0 sobre el Galatasaray que clasificó al Liverpool a los cuartos de final de la Champions League.

Precisamente en ese partido, Salah tuvo que retirarse del campo con molestias físicas, generando preocupación en la afición, aunque no se reportaron lesiones de gravedad.

Una temporada irregular para cerrar su ciclo

A pesar del buen momento reciente, las cifras globales de Salah en la Premier League esta temporada son llamativas por su contraste: apenas cinco goles en la liga doméstica, muy lejos de los 29 que anotó en la campaña 2024/25, cuando el Liverpool se coronó campeón de la Premier League.

Eso sí, su legado está muy por encima de cualquier estadística puntual. Con el Liverpool, Salah conquistó la Champions League (2019), la Premier League (2020), la FA Cup y la Copa de la Liga, entre otros títulos, además de batir múltiples récords de anotación en el fútbol inglés.

¿Cuál será su próximo destino?

El anuncio deja abierta la gran pregunta: ¿adónde irá Mohamed Salah? La Saudi Pro League ha sido mencionada como destino posible en los últimos años, aunque su nombre también ha sonado en varios clubes europeos. Lo que está claro es que, a sus 33 años, el egipcio aún tiene fútbol de alto nivel por delante.

Por ahora, Salah tiene una misión pendiente: despedirse de Anfield de la mejor forma posible, ayudando al Liverpool a seguir avanzando en la Champions League y cerrar la temporada con más títulos.

Una leyenda que merece la mejor de las despedidas.

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