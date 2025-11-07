¡Hay fecha confirmada! Revisa cuándo es la cuarta postulación al Subsidio Eléctrico

07 nov. 2025 - 15:36 hrs.

El Ministerio de Energía informó la apertura del cuarto proceso de postulación del Subsidio Eléctrico, beneficio que busca apoyar a los hogares más vulnerables del país frente al alza en las cuentas de electricidad.

Esta ayuda estatal consiste en un descuento directo en la boleta de luz, que se aplica de forma mensual a quienes resulten seleccionados, aliviando de manera significativa el gasto energético de las familias con menores ingresos.

El subsidio está dirigido principalmente a quienes forman parte del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), siempre que mantengan sus cuentas al día. También pueden acceder los hogares con personas inscritas en el Registro Nacional de Electrodependientes, sin importar su nivel de vulnerabilidad en el RSH.

¿Cuándo es la cuarta convocatoria de postulación al Subsidio Eléctrico?

El nuevo proceso de solicitud iniciará el martes 25 de noviembre y finalizará el viernes 5 de diciembre. La postulación se podrá realizar en el sitio web oficial del beneficio (www.subsidioelectrico.cl), en la plataforma Ventanilla Única Social o en sucursales de ChileAtiende (ideal para quienes no cuentan con Clave Única).

Los resultados de este proceso se conocerán en febrero de 2026 y su vigencia será por todo el primer semestre del próximo año. Vale decir, el descuento en la boleta de luz correspondiente a enero será retroactivo.

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, precisó que el subsidio "se sumará a la restitución que recibirán todas las familias chilenas por los cobros en exceso. Es decir, los beneficiarios del Subsidio Eléctrico verán reflejados dos descuentos en sus boletas durante el primer semestre de 2026".

¿De cuánto serán las rebajas del Subsidio Eléctrico en su cuarta postulación?

El descuento será proporcional al tamaño del hogar. En detalle, los hogares compuestos por una persona accederán un total de $30.270, mientras que aquellos con dos o tres integrantes obtendrán $39.348. En el caso de los hogares con cuatro o más personas, ascenderá a $54.486.

La rebaja se dividirá en seis cuotas mensuales, que se aplicarán automáticamente entre febrero y junio de 2026, contemplando retroactivamente a enero.

Por cierto, quienes obtuvieron el beneficio en el proceso anterior podrán ingresar nuevamente para actualizar su información —por ejemplo, el número de cliente—, en caso de haber cambiado de domicilio o de empresa distribuidora.

Asimismo, podrán postular los hogares que no hayan sido beneficiados en la convocatoria previa y cumplan con los requisitos exigidos por el programa.

Todo sobre Subsidio Eléctrico