Bono Logro Escolar: ¿Cuándo se volverá a pagar el beneficio para los estudiantes?

04 nov. 2025 - 10:00 hrs.

El Bono Logro Escolar es un beneficio no postulable del Estado que forma parte del Ingreso Ético Familiar y que entrega un monto de dinero a estudiantes menores de 24 años, entre quinto básico y cuarto medio, que pertenezcan al 30% de mejor rendimiento de su promoción.

¿Cuál es el monto del bono?

El beneficio está dirigido a estudiantes de familias que pertenezcan al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH), y se otorga en dos tramos que dependen del rendimiento académico:

$82.181 : para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.

: para estudiantes que se encuentren dentro del de su promoción. $49.310: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Otro de los requisitos importantes para acceder el bono es asistir a establecimientos de enseñanza básica o media que sean reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

¿Cuándo se volverá a pagar el Bono Logro Escolar?

Una de las particularidades del Bono Logro Escolar es que se entrega con un solo pago anual, lo que este 2025 se realizó a partir del pasado viernes 12 de septiembre.

Por lo tanto, para acceder nuevamente a este beneficio se debe esperar casi un año más, ya que su siguiente pago está programado para septiembre de 2026, aunque los montos experimentarán un alza al reajustarse según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los estudiantes pueden consultar en la plataforma del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (pincha aquí) si tiene derecho a cobrar el bono utilizando la ClaveÚnica o ingresando su RUT y fecha de nacimiento.

