¿Quiénes reciben de forma vitalicia el Bono por Hijo?

23 ag. 2025 - 17:00 hrs.

El Bono por Hijo es un beneficio económico destinado a las mujeres que sean madres, biológicas o adoptivas, y se paga por cada hijo que haya nacido vivo o que haya sido adoptado.

El aporte económico busca aumentar la pensión de mujeres, por lo que no se entrega en el momento del nacimiento del niño, sino que cuando la mujer cumple 65 años y se pensiona.

¿Quiénes reciben el Bono por Hijo de forma vitalicia?

El Bono por Hijo lo reciben de manera vitalicia las mujeres que

Sean beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU) o de una Pensión de Sobrevivencia con derecho a Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) otorgada por una AFP, compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS) y tengan derecho a PGU.

Para obtener los pagos vitalicios es necesario que dichas pensiones hayan comenzado a pagarse a partir del 1 de julio de 2009.

¿Cuáles son los requisitos del Bono por Hijo?

Para obtener el Bono por Hijo debes cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mujer, madre y tener 65 años o más.

Contar con cédula de identidad vigente. En caso de que el trámite lo realice un apoderado, deberá presentar un poder notarial.

Haber residido en Chile por al menos 20 años (continuos o discontinuos) desde que cumpliste 20 años, y haber vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años antes de solicitar el bono.

También se debe cumplir con alguna de estas condiciones previsionales:

Estar afiliada a una AFP y haber comenzado a recibir tu pensión desde el 1 de julio de 2009.

Recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Si no estás afiliada a un sistema previsional, debes recibir una Pensión de Sobrevivencia con Aporte Previsional Solidario de Vejez otorgada por AFP, compañía de seguros o el IPS desde el 1 de julio de 2009.

Para revisar si te corresponde el pago del Bono por Hijo debes entrar al Sistema Integrado de Beneficios Solidarios del IPS disponible en el sitio de ChileAtiende (clic aquí) e ingresar los datos solicitados.

Todo sobre Bono por hijo