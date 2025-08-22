Bono por Hijo: ¿En qué casos se hereda?

22 ag. 2025 - 08:00 hrs.

Un beneficio económico destinado a las mujeres que sean madres, biológicas o adoptivas, corresponde al Bono por Hijo, el cual se entrega por cada hijo que haya nacido vivo o que haya sido adoptado.

El objetivo de este aporte es aumentar la pensión de las mujeres, por lo que se entrega en el momento en que la mujer cumple 65 años y se pensiona; y no cuando nace su hijo.

¿Quiénes reciben el Bono por Hijo?

Para obtener el Bono por Hijo debes cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mujer, madre y tener 65 años o más.

Contar con cédula de identidad vigente. En caso de que el trámite lo realice un apoderado, deberá presentar un poder notarial.

Haber residido en Chile por al menos 20 años (continuos o discontinuos) desde que cumpliste 20 años, y haber vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años antes de solicitar el bono.

También se debe cumplir con alguna de estas condiciones previsionales:

Estar afiliada a una AFP y haber comenzado a recibir tu pensión desde el 1 de julio de 2009.

Recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Si no estás afiliada a un sistema previsional, debes recibir una Pensión de Sobrevivencia con Aporte Previsional Solidario de Vejez otorgada por AFP, compañía de seguros o el IPS desde el 1 de julio de 2009.

¿En qué casos se hereda el Bono por Hijo?

Una de las particularidades que tiene el Bono por Hijo es que se puede heredar, pero solo en el siguiente caso:

Si cumpliste 65 años (por lo tanto, ahí recién el bono incrementó tu pensión), el beneficio sí forma parte de tu herencia.

Por el contrario, el bono no es heredable en los siguientes casos:

Si estás afiliada a una AFP y no has cumplido los 65 años, el bono no forma parte de su herencia.

Si comenzaste a recibir el Bono por Hijo luego de obtener la PGU, el bono no será heredable, ya que no forma parte de tu patrimonio (a diferencia de lo que sucede con la cuenta de capitalización individual de AFP).

