Sueldos desde $3 millones: Estados Unidos busca profesores chilenos y así puedes postular

El programa Participate Learning está en busca de profesores chilenos interesados en trabajar en Estados Unidos en los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, por un período de hasta cinco años consecutivos.

Los docentes seleccionados recibirán un sueldo en dólares que parten desde los 3 millones chilenos al mes. Los salarios son equivalentes al de un educador estadounidense, que va desde los USD 41.000 hasta los USD 55.000 anuales, dependiendo de los años de experiencia, el grado académico y el distrito escolar asignado.

Los docentes chilenos que queden seleccionados en el programa también obtendrán cobertura médica, pasaje aéreo e incluso el programa permite la opción de viajar con su cónyuge e hijos.

¿Cuáles son los empleos disponibles?

Los trabajos disponibles para profesores chilenos en Estados Unidos son para enseñar:

Español en Inmersión (preescolar y primaria)

Español como Lengua Extranjera e Inglés como Segundo Lenguaje (ISL)

Dichas vacantes son para desempeñarse en escuelas públicas de Carolina del Norte, Carolina del Sur o Virginia.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Los requisitos para participar en este programa son:

Contar con un nivel avanzado de inglés (no se requiere certificación, se evalúa en entrevistas)

Acumular al menos dos años de experiencia impartiendo clases a tiempo completo tras obtener el título universitario en educación (no hay límite de edad para postular)

Estar trabajando actualmente.

Poseer disponibilidad de residir en Estados Unidos durante un período mínimo de 2 años hasta un máximo de 5 años consecutivos.

Tener licencia de conducir vigente

La postulación se puede efectuar en cualquier momento del año, se realiza vía web y sin ningún costo en el sitio de Participate Learning (clic aquí).

“Invitamos a los docentes interesados a postular a esta oportunidad de enseñar en los Estados Unidos con el respaldo legal y el apoyo que ofrece Participate Learning. Como programa avalado por el Departamento de Estado de los EE.UU. les acompañamos en todo el proceso de obtención de visa, además de orientarlos durante todo su período de residencia", indicó Ronald Ramírez, gerente de Reclutamiento de Participate Learning para Latinoamérica.

