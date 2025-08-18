Sueldos de hasta $3,1 millones: Estas son las ofertas laborales del ministerio de Hacienda

18 ag. 2025 - 18:00 hrs.

El ministerio de Hacienda, encabezado por el ministro Mario Marcel, es la cartera encargada de gestionar eficientemente los recursos públicos del país y de generar "condiciones de estabilidad, transparencia y competitividad en una economía integrada internacionalmente".

Actualmente, este ministerio está en busca de trabajadores para diversas áreas con ofertas laborales tanto para la Región Metropolitana como para otras zonas del país. En esta oportunidad, las vacantes ofrecidas cuentan con sueldos que superan los $3,1 millones.

Ofertas de trabajo del ministerio de Hacienda

Al 18 de agosto de 2025, el ministerio de Hacienda cuenta con cinco ofertas de trabajo disponibles, las cuales son:

Analista de Operaciones - Tesorería Provincial de Lebu (región del Biobío): sueldo $1.522.873 bruto.

- Tesorería Provincial de Lebu (región del Biobío): sueldo bruto. Recaudador(a) Fiscal - Tesorería Provincial de Lebu (región del Biobío): sueldo $1.389.320.

- Tesorería Provincial de Lebu (región del Biobío): sueldo Profesional Analista de Desarrollo y Ambientes Laborales - Defensoría del Contribuyente (Santiago): sueldo bruto $3.036.446.

- Defensoría del Contribuyente (Santiago): sueldo bruto Recaudador(a) Fiscal - Tesorería Provincial de Melipilla (Región Metropolitana): sueldo $1.292.342 .

- Tesorería Provincial de Melipilla (Región Metropolitana): sueldo . Analista del Subdepartamento de Gestión Pública (Santiago): sueldo $3.186.196.

¿Cómo puedo postular al ministerio de Hacienda?

Las ofertas laborales del ministerio de Hacienda se pueden conocer en el sitio web Empleos Públicos (clic aquí). Para conocer las vacantes del organismo, hay que escribir "ministerio de Hacienda" en el buscador de la plataforma y hacer clic en las opciones que aparecerán.

Tras encontrar una vacante de su interés, el usuario debe hacer clic en "Postular a la convocatoria" e iniciar sesión con Clave Única o con RUT y contraseña de la cuenta de Empleos Públicos.

