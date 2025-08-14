Sueldos alcanzan los $5 millones: Conoce las ofertas laborales que la Universidad de Chile tiene disponibles y cómo postular

14 ag. 2025 - 18:30 hrs.

La Universidad de Chile, una de las casas de estudios más importantes del país e incluso del continente, está buscando trabajadores para que se desempeñen en distintas funciones dentro de ese plantel universitario.

En esta oportunidad, la Universidad de Chile está buscando profesionales exclusivamente para su Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

A pesar de que en ocasiones anteriores las oportunidades de trabajo eran para distintas regiones a lo largo del país, en esta pasada solo se necesitan trabajadores en la región Metropolitana.

¿Cuáles son las ofertas laborales de la Universidad de Chile?

Las vacantes para desempeñarse en la Universidad de Chile, actualizadas al 14 de agosto, son las siguientes:

Líder de Transferencia Tecnológica (Santiago): $5.000.000

Ingeniero de Software (Santiago): $2.500.000

Coordinador (a) de Docencia Ejecutiva (Santiago): $1.469.770

Diseñador (a) 22 horas (Santiago): $1.000.000

¿Cómo puedo postular?

Las vacantes de la Universidad de Chile se pueden encontrar en el Portal de Empleos Públicos del Servicio Civil (clic aquí), en el cual aparecen las ofertas de empleo disponibles en las instituciones del Estado.

Al entrar al sitio www.empleospublicos.cl (presiona aquí), deberás ingresar el cargo o institución del empleo al que deseas postular, para luego presionar buscar. En este caso, para revisarlas deberás digitar en el buscador "Universidad de Chile".

Cuando el aspirante encuentre la vacante, deberá hacer clic en ella para conocer detalles sobre la convocatoria, renta, condiciones del cargo, funciones, requisitos, detalles de las etapas de selección y más.

En caso de querer postular, el usuario deberá hacer clic en "postular a la convocatoria" para luego iniciar sesión con Clave Única o con su cuenta de Empleos Públicos. Luego será necesario adjuntar los documentos requeridos para concretar la postulación.

