Pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer: Estas son las personas que pueden recibirlo

19 ag. 2025 - 13:00 hrs.

En las últimas horas, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) confirmó cuándo se concretará el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), beneficio que, como su nombre lo indica, lo reciben mujeres trabajadoras que cumplan con ciertos requisitos.

Cabe destacar que el BTM tiene dos modalidades de pago: una anual y una mensual, siendo la beneficiaria quien tiene la potestad de escoger qué forma de pago le acomoda más.

Tal como ha sido en los últimos años, el pago anual de este beneficio se realizará en el mes de agosto. De acuerdo a lo que especificó el Sence, en esta ocasión será el día 28 del octavo mes del año que se entregará el pago en su modalidad anual.

Poco antes del jueves 28, la entidad habilitará una plataforma web para que las interesadas consulten con sus datos el monto que les corresponde y cómo lo recibirán (transferencia o cobro presencial). De no ser beneficiadas, el sistema les indicará las razones. En caso de dudas, se puede llamar al *8088.

¿Quiénes reciben el pago anual del Bono Trabajo Mujer?

Siguiendo la tendencia de años anteriores, la cifra anual la recibirán aquellas empleadas dependientes o independientes que, cuando postularon en 2024, reunían las siguientes condiciones:

Tener entre 25 y 59 años de edad.

Pertenecer al Registro Social de Hogares y no superen el 40% de vulnerabilidad socioeconómica.

Tener cotizaciones al día.

En caso de ser trabajadora independiente, emitir boletas de honorarios y realizar el respectivo proceso de declaración de renta del Servicio de Impuestos Internos.

No trabajar en una institución del Estado (incluidos municipios) o una empresa privada que reciba aporte estatal superior o igual al 50%.

En todo 2024, haber percibido una renta anual inferior a $7.627.812.

La anualidad del BTM beneficia especialmente a las trabajadoras independientes, pues no están habilitadas para solicitar los pagos mensuales.

Además del Bono Mujer Trabajadora, el jueves 28 también se pagará el monto anual del Subsidio al Empleo Joven —con solicitudes disponibles para mujeres y hombres— de hasta $678.028.

Todo sobre Bono Trabajo Mujer