Esta es la fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) anunció la esperada fecha de pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), la modalidad que beneficia a las trabajadoras dependientes e independientes que sigan cumpliendo los requisitos.

Dependiendo de la renta que percibieron durante todo 2024, ellas accederán a un monto de hasta $678.028 que será transferido a su cuenta bancaria (Cuenta RUT, por ejemplo) o que podrán cobrar presencialmente en sucursales de BancoEstado.

Recordar que las postulaciones del también denominado Bono Mujer Trabajadora o Bono Trabajo Mujer están siempre abiertas. Las que deseen recibir sus pagos mensuales o ser destinataria del pago anual en 2026 pueden hacerlo, siguiendo las instrucciones de esta nota informativa.

¿Cuándo es la fecha del pago anual del BTM?

Tal como había adelantado Meganoticias.cl, respecto a que el dinero sería entregado durante la última semana del presente mes, el Sence comunicó que la anualidad del BTM se pagará el jueves 28 de agosto, justo un día antes del pago mensual (viernes 29).

Poco antes del jueves 28, la entidad habilitará una plataforma web para que las interesadas consulten con sus datos el monto que les corresponde y cómo lo recibirán (transferencia o cobro presencial). De no ser beneficiadas, el sistema les indicará las razones. En caso de dudas, se puede llamar al *8088.

¿Quiénes reciben el pago anual del Bono Trabajo Mujer?

Siguiendo la tendencia de años anteriores, la cifra anual la recibirán aquellas empleadas dependientes o independientes que, cuando postularon en 2024, reunían las siguientes condiciones:

Tener entre 25 y 59 años de edad.

Pertenecer al Registro Social de Hogares y no superen el 40% de vulnerabilidad socioeconómica.

Tener cotizaciones al día.

En caso de ser trabajadora independiente, emitir boletas de honorarios y realizar el respectivo proceso de declaración de renta del Servicio de Impuestos Internos.

No trabajar en una institución del Estado (incluidos municipios) o una empresa privada que reciba aporte estatal superior o igual al 50%.

En todo 2024, haber percibido una renta anual inferior a $7.627.812.

La anualidad del BTM beneficia especialmente a las trabajadoras independientes, pues no están habilitadas para solicitar los pagos mensuales.

Además del Bono Mujer Trabajadora, el jueves 28 también se pagará el monto anual del Subsidio al Empleo Joven —con solicitudes disponibles para mujeres y hombres— de hasta $678.028.

