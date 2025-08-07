Pago anual del Bono Trabajo Mujer: ¿En qué semana de agosto se entregarán los $678 mil?

07 ag. 2025 - 08:00 hrs.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) dio luces sobre la fecha de pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), el beneficio que reciben solo las trabajadoras que reúnan los requisitos y que tradicionalmente se paga en agosto.

Esta modalidad de la bonificación es esperada por sus destinatarias, ya que dependiendo de la renta bruta anual que obtuvieron en 2024, abrocharán un monto de hasta $678.028 que se transferirá a su cuenta bancaria o podrán cobrar presencialmente en sucursales de BancoEstado.

La principal característica del también llamado Bono Mujer Trabajadora o Bono Trabajo Mujer es que sus postulaciones están siempre abiertas, en cualquier fecha y hora del año, ya que se pueden efectuar mediante una plataforma web habilitada por el Servicio.

¿Cuándo sería el pago anual del Bono Trabajo Mujer?

Siempre bajo la consigna de que aún "no hay fecha exacta", el Sence sí reconoció que el pago anual del Bono Mujer Trabajadora se realizará a fines de agosto, pues tradicionalmente se concreta durante la última semana del mes.

Mediante sus redes sociales, el organismo respondió que, previo al pago anual, "se habilitará un aplicativo para consultar si te corresponde el beneficio, el monto a recibir y la fecha estimada de pago. Si no tienes derecho a obtenerlo, el sistema indicará el motivo".

De repetirse lo que sucedió en 2024, cuando el anual coincidió de fecha con el mensual, el monto podría liberarse el viernes 29 de agosto, lo que será corroborado próximamente por la entidad.

¿Por qué el pago anual del BTM conviene más que el mensual?

A las mujeres que reúnen los requisitos del bono, a la hora de postular, el Sence recomienda elegir la modalidad de pago anual del BTM. Debido a la fórmula de cálculo con la que se obtiene el monto que le corresponde a la beneficiaria, "no estás sujeta a devolución de dinero", señala en su web.

Por el contrario, las que se inclinen por los pagos mensuales, sí están afectas a eventuales reintegros de alguna parte del dinero que recibieron mes a mes.

Todo sobre Bono Trabajo Mujer