Bono Trabajo Mujer: ¿Quiénes reciben pagos en agosto?

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) es un beneficio económico entregado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) a trabajadoras de entre 25 y 59 años que cumplan con ciertos requisitos socioeconómicos y de renta.

Este aporte tiene una duración de hasta cuatro años consecutivos. Las beneficiarias pueden elegir recibirlo en pagos mensuales o anuales, de acuerdo con la modalidad que seleccionen al momento de postular.

¿Quiénes reciben pagos en agosto?

En agosto, el BTM se paga a dos grupos de trabajadoras:

  • Pago anual: Corresponde a las beneficiarias que escogieron recibir el beneficio en un solo pago anual. El monto puede llegar hasta $678.028 y este año se entregará el 28 de agosto de 2025, considerando las rentas percibidas durante 2024.
  • Pago mensual: Se destina a quienes optaron por la modalidad de pago mensual al postular. El monto puede alcanzar hasta $44.157 y el correspondiente a agosto se pagará el viernes 29.
En caso de resultar beneficiaria, el dinero se deposita en una cuenta bancaria o puede ser retirado de manera presencial en BancoEstado o BancoEstado Express, según haya elegido la trabajadora al momento de postular.

¿Cómo postular al Bono al Trabajo de la Mujer?

Para postular al Bono al Trabajo de la Mujer se deben cumplir las siguientes condiciones:

  • Tener entre 25 y 59 años (hasta 59 años con 11 meses).
  • Estar dentro del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares.
  • Acreditar una renta bruta anual inferior a $7.948.180 (o mensual inferior a $662.348 si se elige pago mensual).
  • Estar al día en el pago de cotizaciones previsionales y de salud.
  • Para trabajadoras independientes hay que acreditar renta mediante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y cumplir con las cotizaciones requeridas.

La postulación al Bono al Trabajo de la Mujer se puede realizar en línea a través del sitio web del Sence (entra aquí), iniciando sesión con Clave Única.

