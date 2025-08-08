Se viene el pago anual del Bono Mujer Trabajadora: ¿Quiénes lo recibirán en agosto?

08 ag. 2025 - 13:00 hrs.

Agosto es un mes clave para el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), ya que se realiza el pago anual para sus beneficiarias que sigan cumpliendo los requisitos. Dependiendo de la renta que percibieron durante todo 2024, su monto puede llegar hasta los $678.028.

Si bien se otorga una vez al año, la modalidad anual posee una importante ventaja: sus destinatarias no están sujetas a devolución de dinero. No así los pagos mensuales, afectos a reintegros en caso de discrepancias entre el cálculo y el monto final otorgado.

Cualquiera sea la modalidad, el también denominado Bono Mujer Trabajadora o Bono Trabajo Mujer tiene sus postulaciones abiertas durante todo el año, en cualquier fecha y hora, dado que se solicita mediante una página web habilitada por el Sence.

¿Quiénes reciben el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer?

Los requisitos generales para postular al BTM son ser trabajadora dependiente o independiente, tener entre 25 y 59 años de edad, pertenecer al Registro Social de Hogares y no superar el 40% de vulnerabilidad socioeconómica.

Para ser beneficiaria de la bonificación, en cambio, se exigen las siguientes condiciones:

Tener cotizaciones al día.

En caso de ser trabajadora independiente, debe emitir boletas de honorarios y realizar el respectivo proceso de declaración de renta del Servicio de Impuestos Internos.

No trabajar en una institución del Estado (incluidos municipios) o una empresa privada que reciba aporte estatal superior o igual al 50%.

Si es que se ajustan a estas exigencias, recibirán el pago anual las que además cumplan el siguiente requerimiento: en 2024, haber percibido una renta bruta anual inferior a $7.627.812.

Por cierto, la anualidad del BTM beneficia especialmente a las trabajadoras independientes, pues no están habilitadas para solicitar los pagos mensuales.

¿Cuándo es el pago anual del Bono Mujer Trabajadora?

En lo que va de mes, aún no se revela el día de pago. Sin embargo, el Sence señaló que "se realiza normalmente durante la última semana de agosto". De repetirse lo que sucedió en 2024, cuando el anual coincidió de fecha con el mensual, el monto podría liberarse el viernes 29.

Otra información relevante que aportó el organismo es que, días antes del pago anual, "se habilitará el aplicativo donde podrás consultar si te corresponde el beneficio". De ser beneficiaria, recibirá el BTM mediante transferencia a su cuenta bancaria o podrá cobrarlo presencialmente en sucursales de BancoEstado.

Todo sobre Bono Trabajo Mujer