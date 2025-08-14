Bono Trabajo Mujer: Estos son los dos pagos que se harán en agosto

14 ag. 2025 - 15:30 hrs.

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) es un aporte económico que entrega el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) a trabajadoras de entre 25 y 59 años, pertenecientes al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.

El beneficio cuenta con postulaciones disponibles durante todo el año y al momento de solicitar el BTM, las beneficiarias pueden optar por recibir el aporte de forma mensual o anual.

¿Qué pagos del BTM se entregarán en agosto?

Durante el mes de agosto el Bono al Trabajo de la Mujer tendrá dos pagos: se entregará a quienes optaron por la modalidad anual y a quienes escogieron los pagos mensuales.

Pago anual del BTM

Las trabajadoras que optaron por esta forma recibirán su pago el 28 de agosto de 2025, correspondiente a las rentas obtenidas en 2024. El monto máximo puede llegar a $678.028 y varía según la renta de la beneficiaria de la siguiente forma:

Si tu renta anual fue igual o inferior a $3.390.139: puedes recibir desde $1 hasta $678.028.

Si tu renta anual fue superior a $3.390.139 e igual o inferior a $4.237.674: el monto es cercano al máximo de $678.028.

Si tu renta anual fue superior a $4.237.674 y menor a $7.627.812: recibirás desde $678.028 hasta $1.

Pago mensual del BTM

Este mes también se entregará el pago mensual del BTM, que está destinado a quienes eligieron recibir el pago del beneficio a fines de cada mes.

El pago de agosto se realizará el viernes 29 y puede alcanzar hasta $44.157, dependiendo de la renta de la beneficiaria, según la siguiente tabla:

Si tu renta mensual fue igual o inferior a $294.377: puedes recibir desde $1 hasta $44.157.

Si tu renta mensual fue superior a $294.377 e igual o inferior a $367.971: el monto es cercano al máximo de $44.157.

Si tu renta mensual fue superior a $367.971 y menor a $662.348: recibirás desde $$44.157 a $1.

