Pensión de Invalidez Total: ¿Cuánto dinero entrega?

07 ag. 2025 - 16:30 hrs.

La pensión por invalidez es una ayuda económica mensual que se entrega a trabajadores o trabajadoras que han visto reducida su capacidad de ganancia debido a un accidente laboral o una enfermedad profesional. Este beneficio forma parte del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, regulado por la Ley Nº 16.744.

Existen dos tipos de pensiones según el grado de incapacidad: la pensión de invalidez parcial y la pensión de invalidez total. En ambos casos, el porcentaje de incapacidad debe ser determinado por la COMPIN o por la mutualidad correspondiente, según la afiliación del empleador.

¿Quiénes reciben la pensión de invalidez total?

La pensión de invalidez total se entrega a personas que han quedado con una incapacidad permanente igual o superior al 70%, producto de un accidente del trabajo o una enfermedad profesional.

Esta condición debe ser certificada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) o por la comisión médica de la mutualidad correspondiente (ACHS, IST o MUSEG).

Quienes presentan una invalidez entre el 40% y el 69% pueden acceder a la pensión de invalidez parcial.

¿Cuánto dinero entrega la pensión de invalidez total?

El monto de la pensión de invalidez total corresponde al 70% del sueldo base del trabajador afectado.

Este monto puede aumentar en un 5% por cada hijo o hija que sea causante de asignación familiar, a partir del tercer hijo, con un límite máximo del 100% del sueldo base.

