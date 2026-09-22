¿Puede ser un aliado para deportistas? Las propiedades de la yerba mate para quienes buscan ejercitarse

22 sept. 2026 - 07:49 hrs.

La llegada de la primavera marca el regreso de los días más cálidos y también invita a pasar más tiempo al aire libre. Con el aumento de las temperaturas, caminar, correr, andar en bicicleta y practicar otros deportes se vuelven alternativas habituales.

En este escenario, el mate aparece como una bebida que puede incorporarse a una rutina activa. Su principal atractivo para quienes realizan ejercicio está relacionado con la presencia de estimulantes naturales provenientes de la yerba.

Propiedades del mate

Entre sus componentes se encuentran las metilxantinas, como la cafeína, la teobromina y la teofilina, sustancias que estimulan el sistema nervioso central y pueden contribuir al estado de alerta y la concentración.

La yerba mate también contiene polifenoles y vitamina C, componentes asociados a su capacidad antioxidante. Además, aporta vitaminas del grupo B, C y A, junto con minerales como potasio, magnesio y manganeso.

Otro aspecto mencionado es su aporte a la hidratación diaria. Sin embargo, su consumo no reemplaza al agua, por lo que puede formar parte de una rutina equilibrada junto con una adecuada ingesta de líquidos.

El mate, además, suma una tradición que ha ganado presencia entre consumidores en Chile y que puede disfrutarse en distintos momentos de la jornada.

“Cada vez son más los deportistas que incorporan el mate a sus hábitos diarios”, señala Carolina Valeria, Gerenta de Marketing & Comunicaciones de CBSé

La propuesta de la reconocida marca es apuntar a sabores como el Guaraná, que es parte de su catálogo. “Combina las propiedades de la yerba mate con el aporte natural del guaraná y una selección de hierbas que dan lugar a un perfil fresco, intenso y muy agradable”, comenta Valeria.

La propuesta también puede acompañarse con alimentos de perfil cítrico. Según explica la ejecutiva, la combinación busca entregar una experiencia refrescante para los días más cálidos de esta época del año.

De esta manera, la llegada de la primavera abre espacio para retomar actividades al aire libre y también para explorar alternativas que acompañen esos momentos, siempre considerando una hidratación equilibrada y las necesidades de cada persona.

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